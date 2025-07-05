Полный привод и живучая подвеска — добротный японский кроссовер всего за миллион

Сергей Зиновьев рассказал, на что смотреть при покупке Mitsubishi ASX с пробегом

На данный момент на вторичном рынке предложено множество кроссоверов с пробегом.

Одни стоят неоправданно дорого, другие просто дорого, но на некоторые экземпляры цены оказываются очень заманчивыми. Причина – вариатор. Причем эти автомобили, как правило, имеют пробег, близкий к концу жизни данного агрегата, но редко превышающий 150 тысяч километров.

То есть за цену около миллиона рублей можно получить кроссовер известной марки, да еще и с небольшим пробегом. Стоит ли ввязываться в данную «авантюру»? Эксперт «За рулем» Сергей Зиновьев рассказал на примере кроссовера Mitsubishi ASX.

Mitsubishi ASX

Мнение эксперта

Сергей Зиновьев, эксперт «За рулем»:

– Mitsubishi ASX. Длина – 4295 мм, клиренс – 195 мм, багажник – 415 л. Привод – передний или полный (16% машин). Это прямой конкурент Кашкая по размерам и оснащению. Цена: от 600 тысяч рублей.

В один миллион рублей укладываются машины не моложе 11 лет (дорестайл или первый рестайл) с пробегами, в основном, 150-250 тысяч км. С гидроавтоматами, как и у Кашкая, продавались только дизели, а их нам официально не поставляли.

За индексами F1CJA и W1CJA скрываются модификации Jatco JF011E. При переднем приводе сотрудничает с мотором 1.8 (140 л.с.), при полном – с 2.0 (150 л.с.). Эти добротные атмосферные моторы с распределенным впрыском, не хуже ниссановских.

С 2014 года на смену «одиннадцатому» вариатору пришел Jatco JF016E. Он немного более живучий, но менее ремонтопригодный. Момент выхода из строя столь же непредсказуем.

Уязвимое звено – технически сложный гидроблок. Производитель пожадничал, выбрав более дешевые в изготовлении соленоиды, которые на выходе имеют разные параметры. Индивидуальные калибровки необходимо прописать в блоке управления, иначе вариатор будет работать некорректно. Некорректная работа ускоряет износ, а ремонт данного гидроблока невозможен – только замена.

У ASX, в противовес Кашкаю, очень живучая подвеска. И к надежности меньше вопросов. Но, к сожалению, не лучшая защита от коррозии – кузов сдается быстрее, чем ожидаешь от изделия уважаемого японского производителя.

Интерьер Mitsubishi ASX

Еще несколько хороших кроссоверов с вариатором, которые можно рассмотреть к покупке, описаны в нашем материале.