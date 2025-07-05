Полный привод и живучая подвеска — добротный японский кроссовер всего за миллион

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Сергей Зиновьев рассказал, на что смотреть при покупке Mitsubishi ASX с пробегом

На данный момент на вторичном рынке предложено множество кроссоверов с пробегом.

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Одни стоят неоправданно дорого, другие просто дорого, но на некоторые экземпляры цены оказываются очень заманчивыми. Причина – вариатор. Причем эти автомобили, как правило, имеют пробег, близкий к концу жизни данного агрегата, но редко превышающий 150 тысяч километров.

То есть за цену около миллиона рублей можно получить кроссовер известной марки, да еще и с небольшим пробегом. Стоит ли ввязываться в данную «авантюру»? Эксперт «За рулем» Сергей Зиновьев рассказал на примере кроссовера Mitsubishi ASX.

Mitsubishi ASX
Mitsubishi ASX

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Мнение эксперта

Сергей Зиновьев, эксперт «За рулем»:

Mitsubishi ASX. Длина – 4295 мм, клиренс – 195 мм, багажник – 415 л. Привод – передний или полный (16% машин). Это прямой конкурент Кашкая по размерам и оснащению. Цена: от 600 тысяч рублей.

В один миллион рублей укладываются машины не моложе 11 лет (дорестайл или первый рестайл) с пробегами, в основном, 150-250 тысяч км. С гидроавтоматами, как и у Кашкая, продавались только дизели, а их нам официально не поставляли.

За индексами F1CJA и W1CJA скрываются модификации Jatco JF011E. При переднем приводе сотрудничает с мотором 1.8 (140 л.с.), при полном – с 2.0 (150 л.с.). Эти добротные атмосферные моторы с распределенным впрыском, не хуже ниссановских.

С 2014 года на смену «одиннадцатому» вариатору пришел Jatco JF016E. Он немного более живучий, но менее ремонтопригодный. Момент выхода из строя столь же непредсказуем.

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Уязвимое звено – технически сложный гидроблок. Производитель пожадничал, выбрав более дешевые в изготовлении соленоиды, которые на выходе имеют разные параметры. Индивидуальные калибровки необходимо прописать в блоке управления, иначе вариатор будет работать некорректно. Некорректная работа ускоряет износ, а ремонт данного гидроблока невозможен – только замена.

У ASX, в противовес Кашкаю, очень живучая подвеска. И к надежности меньше вопросов. Но, к сожалению, не лучшая защита от коррозии – кузов сдается быстрее, чем ожидаешь от изделия уважаемого японского производителя.

Интерьер Mitsubishi ASX

Еще несколько хороших кроссоверов с вариатором, которые можно рассмотреть к покупке, описаны в нашем материале.

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Лежнин Роман
Фото:Mitsubishi
Количество просмотров 134739
05.07.2025 
Фото:Mitsubishi
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Отзывы о Mitsubishi ASX (2)

— Хороший автомобиль, советую брать.
Mitsubishi ASX  2010
/ срок владения: более 5 лет
Достоинства:
Действительно надёжно. Прост в обслуживании своими руками. Не дорогие запчасти и расходники.
Недостатки:
Скупая комплектация. Нет дизеля, хотя для Европы есть. Хотелось бы полный привод на ручке и дизель.
Комментарий:
Накатал более 120000 км и мне есть, что сказать. Авто нравиться если от него не требовать люксового качества. За всё время ни чего не ломалось. Заменил только стойки на более жёсткие, но это моя хотелка. Классный мотор 1600. Вроде 117 л. с., но везёт хорошо и расход в среднем не более 7,5 литров на 100 км. Только топливо нужно нормальное не палёнку. Мотор сразу звенит и не везёт. Масло не расходует совсем, ни разу не доливал. Тёплая машина. Зимой проблем с запуском не было. В общем доволен.
+16