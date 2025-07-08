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Уникальная ситуация на рынке: нового «китайца» сейчас можно купить очень дешево
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Уникальная ситуация на рынке: нового «китайца» сейчас можно купить очень дешево
Эксперт Коротков: при покупке авто со скидкой...

Уникальная ситуация на рынке: нового «китайца» сейчас можно купить очень дешево

Эксперт Коротков: при покупке авто со скидкой важно учитывать ликвидность модели

Согласно итогам исследования «ГазпромАвтолизинг» и «АвтоБизнесРевю», в первом квартале 2025 года закрылись 274 автосалона, 213 из них занимались продажами китайских машин.

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Генеральный директор MIGTORG Александр Коротков отмечает, что китайские бренды, которые активно зашли на российский рынок после 2022 года, оказались не готовы к такому развитию событий и скопили рекордные запасы нераспроданных машин.

Сложившаяся на рынке ситуация создает уникальные условия для покупателей, считает Коротков. По его словам, сейчас можно купить китайский автомобиль 2024 г. в. по существенно сниженным ценам.

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ЛУЧШИЕ МАРШРУТЫ ПО РОССИИ

Дилеры привлекают покупателей скидками и сезонными предложениями. При этом специалист отмечает, что при покупке автомобиля со скидкой крайне важно учитывать ликвидность модели.

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Машины малоизвестных китайских марок могут катастрофически терять в цене при перепродаже. Также существует риск остаться без гарантийного обслуживания в случае ухода бренда из России.

Среди наиболее надежных вариантов Коротков отметил такие марки, как Haval и Chery, надежно закрепившиеся в России.

Ранее «За рулем» перечислил пять самых доступных полноприводных кроссоверов из Китая.

Источник: «Российская газета»

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Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 22
08.07.2025 
Фото:Depositphotos
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