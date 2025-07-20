Стало известно, сколько седанов Lada Aura продано за полгода

Автостат: после объявления скидок интерес к седанам Lada Aura растет

С января по конец июня дилеры Lada реализовали 447 бизнес-седанов Lada Aura, причем спрос на модель растет.

Если в первом квартале продажи составили 118 авто, то во втором – уже 329 машин, то есть вдвое больше. Интересно, что лишь 45% (200 машин) всех разошедшихся за полгода машин оформлено на юридических лиц, а частные клиенты приобрели 247 экземпляров, что составляет 55% от общего числа. По результатам первого квартала доля «физиков» была куда скромнее – только 27%, остальное уходило в корпоративные парки.

Такой рост популярности среди обычных покупателей объясняется внушительными скидками, которые были объявлены на Ауру в мае.

Завод способен выпускать куда больше таких машин – в ноябре прошлого года было объявлено, что при высоком спросе объем выпуска Lada Aura в 2025-м может составить 8 тысяч экземпляров. Но пока, как видим, столько Ауры рынку не нужно – даже с учетом скидок. Большинство этих машин достаются Самарской области (53 ед.), дальше следуют Москва (37 шт.), Санкт-Петербург (18 шт.), Московская область (17 шт.) и Татарстан (16 шт.).

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Источник: Автостат