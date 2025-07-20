Скидки на авто — что с ними будет в ближайшее время?

Сергей Целиков: запасы на складах автомобильных дилеров остаются внушительными

В течение июня товарные запасы новых легковых автомобилей в России не уменьшились, сообщил руководитель аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков.

Импорт новых машин из-за рубежа в первый летний месяц составил 25,8 тысяч авто. Это намного меньше прошлогоднего объема (-63%), но гораздо больше, чем месяц назад – в мае ввезли 17,8 тысяч машин, то есть прирос от месяца к месяцу составил 45%. К тому же и собственно производство легковушек в РФ растет: в июне с конвейеров российских сборочных заводов сошло 78 тысяч автомобилей. Ввиду этого рост к июню прошлого года составил 34%, а к маю этого года – аж 51%.

Суммарно импорт и собственное производство привели к пополнению складов на 103,8 тысяч автомобилей, тогда как месячный объем продаж в июне составил всего 90,2 тысяч штук – то есть на складах «зависли» еще 13,5 тысяч машин. Целиков отмечает, что за первое полугодие так называемые суммарные стоки (то есть запасы заводов, дистрибьюторов и дилеров) в России сократились всего на 20-30 штук. А на начало года стоки оценивались примерно в 500 тысяч машин...

«Для потребителей это хорошая новость. Скидки и распродажи сохранятся и во втором полугодии. А вот для дилеров новость не очень. Борьба за выживание не просто продолжится, а еще больше обострится. Во втором полугодии дилерские сети продолжат "подсыхать". Тяжелее всего будет тем собственникам, кто в товаре, в аренде, и в кредитах», – считает эксперт.

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Источник: Сергей Целиков