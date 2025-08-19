Белорусского электромобиля пока не будет, но есть и хорошая новость

На завод Belgee начнется выпуск четырех моделей на альтернативных источниках

Белорусский завод «Белджи» приостановил запуск в производство модели Belgee EX50 – электрического кроссовера на базе Geely Coolray, существенная часть компонентов которого разработана в РБ.

Причина, по словам руководителя предприятия Геннадия Свидерского, в высокой стоимости компонентов (электродвигателей, батарей, инверторов), из-за чего финальная цена машины получается неконкуретоспособной. Однако до конца года завод запустит сразу четыре сравнительно легко реализуемых проекта автомобилей на альтернативных истчниках. Первым будет Belgee X80 на базе гибридного кроссовера Geely Galaxy Starship 7.

Старт крупноузловой сборки ожидается уже в текущем третьем квартале 2025 года. Планируются поставки в Россию – сертификация должна завершится до начала сентября.

Geely E22H

Второй в списке – очень популярная в Китае недорогая электрическая легковушка Geely Xingyuan, известная также как Geely Geome Star Wish и Geely E22H. Запас хода – 430 км, будет адаптация к российскому рынку: русифицированная приборка и мультимедиа, обогрев лобового стекла. Старт на белорусском рынке – в октябре.

Еще два проекта – это Belgee S50 (копия Geely Emgrand) в двух исполнениях: с битопливной силовой установкой, использующей в качестве топлива бензин/пропан и бензин/метан. Первый вариант пойдет по конвейеру «Белджи» уже в августе, второй – в сентябре. Как ранее сообщал «За рулем», метановый Belgee S50 помогала готовить к производству российская ГК «АТС», участвующая в производстве Lada Vesta CNG в Тольятти.