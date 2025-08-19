Экология
ЭлектромобилиБиотопливоУтилизацияЭкология
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Новый кроссовер российского производства за 2,2 млн — что в нем есть?
26 августа
Новый кроссовер российского производства за 2,2 млн — что в нем есть?
Объявлен старт продаж кроссовера Tenet 4 —...
Россияне массово везут автомобили через Владивосток
26 августа
Россияне массово везут автомобили через Владивосток
В России установлен рекорд по ввозу машин через...
Производство моторов Haval в России — показываем наглядно!
26 августа
Производство моторов Haval в России — показываем наглядно!
Максим Кадаков показал, как делают двигатели на...

Белорусского электромобиля пока не будет, но есть и хорошая новость

На завод Belgee начнется выпуск четырех моделей на альтернативных источниках

Белорусский завод «Белджи» приостановил запуск в производство модели Belgee EX50 – электрического кроссовера на базе Geely Coolray, существенная часть компонентов которого разработана в РБ.

Рекомендуем
19 000 км с недорогим гибридным кроссовером: у него есть очень полезные фишки!

Причина, по словам руководителя предприятия Геннадия Свидерского, в высокой стоимости компонентов (электродвигателей, батарей, инверторов), из-за чего финальная цена машины получается неконкуретоспособной. Однако до конца года завод запустит сразу четыре сравнительно легко реализуемых проекта автомобилей на альтернативных истчниках. Первым будет Belgee X80 на базе гибридного кроссовера Geely Galaxy Starship 7.

Старт крупноузловой сборки ожидается уже в текущем третьем квартале 2025 года. Планируются поставки в Россию – сертификация должна завершится до начала сентября.

Geely E22H
Geely E22H

Второй в списке – очень популярная в Китае недорогая электрическая легковушка Geely Xingyuan, известная также как Geely Geome Star Wish и Geely E22H. Запас хода – 430 км, будет адаптация к российскому рынку: русифицированная приборка и мультимедиа, обогрев лобового стекла. Старт на белорусском рынке – в октябре.

Рекомендуем
Лучшие лайфхаки от подписчиков «За рулем» в Телеграм

Еще два проекта – это Belgee S50 (копия Geely Emgrand) в двух исполнениях: с битопливной силовой установкой, использующей в качестве топлива бензин/пропан и бензин/метан. Первый вариант пойдет по конвейеру «Белджи» уже в августе, второй – в сентябре. Как ранее сообщал «За рулем», метановый Belgee S50 помогала готовить к производству российская ГК «АТС», участвующая в производстве Lada Vesta CNG в Тольятти.

Источник:  av.by
Подпишитесь на «За рулем» в
Иннокентий Кишкурно
Фото:Белта
Количество просмотров 1175
19.08.2025 
Фото:Белта
Поделиться:
Оцените материал:
0