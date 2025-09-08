Российские автомобили получат автомат отечественного производства
Машины российского производства получат локализованную в РФ автоматическую коробку передач, сообщил глава Минпромторга Антон Алиханов.
«Сейчас параллельно прорабатываются три проекта по локализации автоматической коробки передач, которые будут востребованы в сегментах легковых и легких коммерческих автомобилей. Это технологически сложная и масштабная задача, объемная с точки зрения инвестиций, поэтому решаем ее в кооперации с нашими партнерами из дружественных стран. Конкретными деталями мы будем готовы поделиться, когда финализируем все договоренности. Также напомню, что в автомобилях Aurus – российский автомат», – рассказал Алиханов.
Он отметил, что разработанную для Ауруса коробку начали «транслировать в отрасль»: на базе трансмиссии для представительских машин уже создана модификация, которая после завершения испытаний может применяться в автобусах НЕФАЗ. Такая конверсия увеличит объемы выпуска, снизит себестоимость и позволит масштабировать проект для дальнейшего развития этой технологии, считает глава Минпромторга.
Как известно, отечественные автомобили массового сегмента пока не имеют автоматической трансмиссии, производящейся в РФ: вазовские Vesta и Iskra используют покупной китайский вариатор WLY, а на УАЗы в будущем планируют ставить 6-cтупенчатую АКП разработки JAC.
