Российские автомобили получат автомат отечественного производства

Алиханов: Прорабатываются три варианта локализации автоматической коробки передач

Машины российского производства получат локализованную в РФ автоматическую коробку передач, сообщил глава Минпромторга Антон Алиханов.

«Сейчас параллельно прорабатываются три проекта по локализации автоматической коробки передач, которые будут востребованы в сегментах легковых и легких коммерческих автомобилей. Это технологически сложная и масштабная задача, объемная с точки зрения инвестиций, поэтому решаем ее в кооперации с нашими партнерами из дружественных стран. Конкретными деталями мы будем готовы поделиться, когда финализируем все договоренности. Также напомню, что в автомобилях Aurus – российский автомат», – рассказал Алиханов.
Он отметил, что разработанную для Ауруса коробку начали «транслировать в отрасль»: на базе трансмиссии для представительских машин уже создана модификация, которая после завершения испытаний может применяться в автобусах НЕФАЗ. Такая конверсия увеличит объемы выпуска, снизит себестоимость и позволит масштабировать проект для дальнейшего развития этой технологии, считает глава Минпромторга.

На представительских машинах Aurus Senat используется автомат разработки российской фирмы Kate
Как известно, отечественные автомобили массового сегмента пока не имеют автоматической трансмиссии, производящейся в РФ: вазовские Vesta и Iskra используют покупной китайский вариатор WLY, а на УАЗы в будущем планируют ставить 6-cтупенчатую АКП разработки JAC.

Источник:  РИА Новости
