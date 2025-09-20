#
«Гелик» из Нивы — в РФ набирает обороты новый тренд

В России появились тюнинг-комплекты для стилизации Нивы под Gelandewagen

Некоторые владельцы внедорожников Lada Niva Legend начали переделывать свои машины, придавая их внешности схожесть с новым Mercedes-Benz Gelandewagen.

Не узнать! Что делали с Нивами в 1990-е — самые безбашенные версии

Как сообщает источник, причиной возникновения нового тренда стало появление в продаже соответствующих дизайнерских комплектов. Производитель и цена не указываются, но в набор для превращения Нивы в G-Class, судя по опубликованному фотоснимку, входят передний бампер и «маска» передка. Кроме того, на показанный в кадре автомобиль установлены фары с «ободками» ДХО, тоже как у немецкого внедорожника.

Подобные явления не редкость – например, в Японии компания DAMD производит специальный стайлинг-комплект для превращения компактного внедорожника Suzuki Jimny в подобие G-Class AMG, замечает источник.

Что касается Нивы, то ее превращениям в подобие «немецкого люкса» тоже несть числа: в частности, постоянные читатели «За рулем» могут вспомнить мелькавшую несколько лет назад в соцсетях Ниву Urban от тюнинг-ателье Kostanaec Garage. В ту машину вложили более 2 млн рублей, чтобы интегрировать в детище российского автопрома колесные диски от Гелендвагена и салон от S-класса...

Источник:  Автопоток
