Инновационный гигант: БЕЛАЗ с битопливным двигателем!

Представлен самосвал БЕЛАЗ-7513W, потребляющий дизель и сжиженный газ

Белорусский производитель карьерной техники БЕЛАЗ показал опытный образец самосвала с газодизельным двигателем.

Машина принадлежит линейке БЕЛАЗ-7513 с грузоподъемностью 130 тонн, а особенность модификации 7513W – в инновационном двигателе. Силовая установка может работать в газодизельном режиме, позволяющем замещать до 50% дизельного топлива сжиженным природным газом (СПГ). Уникальная система подачи топлива оптимизирует соотношение дизеля и СПГ– и, тем самым, обеспечивает максимальную эффективность, сообщает пресс-служба производителя.

Машина может непрерывно работать в карьере в течение 12 часов – бак для дизтоплива вмещает 1900 литров, а бак для СПГ – 1200 литров.

При этом мощность двигателя составляет 1600 л.с., что сопоставимо с «чисто дизельными» аналогами – но существенно выгоднее по затратам из-за более низкой стоимости СПГ. Живьем БЕЛАЗ-7513W будут показывать на Петербургском международном газовом форуме в начале октября. А до конца года БЕЛАЗа выпустит еще и модель, работающую полностью на СПГ – как 130-тонная новинка прошлого года БЕЛАЗе-7513Р, но уже с грузоподъемностью 220 тонн.