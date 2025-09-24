С китайских грузовиков снимут запрет на продажу в РФ

Росстандарт: грузовикам Sitrak не потребуется отзывная кампания

Росстандарт согласовал программу устранения нарушений по продающимся в России грузовикам Sitrak типа ZZHS.

Ведомство напоминает, что по результатам внеплановых выездных проверок у официальных представителей нескольких китайских грузовых марок были выявлены различные несоответствия нормам, ввиду чего действие российского ОТТС у многих грузовиков было приостановлено. Конкретно по Ситраку выяснилось, что нарушения связаны с нюансами оформления документов, поэтому предоставлять машины в дилерские центры не требуется.

Согласованная программа мероприятий включает в себя устранение документарных нарушений со стороны ООО «Синотрак Рус», говорится в официальном сообщении Росстандарта.

Отмечается также, что в настоящее время идет согласование программ мероприятий по другим китайским грузовым брендам, официально представленным в РФ. Напомним, в июле, на фоне запрета продаж машин Shacman Росстандарт инициировал внеплановые проверки компаний-представителей Dongfeng, Foton, FAW и Sitrak, выявил нарушения и приостановил действия ОТТС целого ряда моделей.