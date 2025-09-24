#
Разборка неделиЖурнал на домСкидки на автоГид по запчастямС пробегомРейтингиСделано в СССРВопрос экспертуПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
С китайских грузовиков снимут запрет на продажу в РФ
24 сентября
С китайских грузовиков снимут запрет на продажу в РФ
Росстандарт: грузовикам Sitrak не потребуется...
Интерьер с отличным балансом между современным техностилем и здоровым консерватизмом. Материалы не самые дорогие, но и кричащей дешевизны нет. В качестве альтернативы черной обивке сидений предлагается бежевая.
24 сентября
Толковое шасси, бойкий мотор — почти спорткар за 3 млн рублей. А на чем сэкономили?
Опубликован отчет с испытаний китайского седана...
Soueast S06
23 сентября
На российском рынке появится новый полноприводный и мощный кроссовер
В ближайшее время в России состоится премьера...

С китайских грузовиков снимут запрет на продажу в РФ

Росстандарт: грузовикам Sitrak не потребуется отзывная кампания

Росстандарт согласовал программу устранения нарушений по продающимся в России грузовикам Sitrak типа ZZHS.

Рекомендуем
Тягач без водителя самостоятельно добрался из Петербурга в Казань: подробности

Ведомство напоминает, что по результатам внеплановых выездных проверок у официальных представителей нескольких китайских грузовых марок были выявлены различные несоответствия нормам, ввиду чего действие российского ОТТС у многих грузовиков было приостановлено. Конкретно по Ситраку выяснилось, что нарушения связаны с нюансами оформления документов, поэтому предоставлять машины в дилерские центры не требуется.

Выбираем запчасти и аксессуары правильно Какой купить аккумулятор, тормозные колодки или какое моторное масло предпочесть? На все эти вопросы ответили наши эксперты.
РЕЙТИНГИ «ЗА РУЛЕМ»

Согласованная программа мероприятий включает в себя устранение документарных нарушений со стороны ООО «Синотрак Рус», говорится в официальном сообщении Росстандарта.

Рекомендуем
Гид по запчастям: сравнительные тесты и советы экспертов «За рулем»

Отмечается также, что в настоящее время идет согласование программ мероприятий по другим китайским грузовым брендам, официально представленным в РФ. Напомним, в июле, на фоне запрета продаж машин Shacman Росстандарт инициировал внеплановые проверки компаний-представителей Dongfeng, Foton, FAW и Sitrak, выявил нарушения и приостановил действия ОТТС целого ряда моделей.

Источник:  Росстандарт
Подпишитесь на «За рулем» в
Иннокентий Кишкурно
24.09.2025 
Поделиться:
Оцените материал:
0