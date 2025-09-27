#
Бюджетный Chevrolet Cobalt получил продвинутую систему как в автомобилях BMW

UzAuto Motors выпустил обновленный двигатель B-DOHC (B15D2) для Chevrolet Cobalt

UzAuto Motors анонсировал новый двигатель B-DOHC (B15D2) для Chevrolet Cobalt 2025 модельного года.

Новый мотор укомплектован системой DVCP (Dual Variable Camshaft Phasing), аналогичной системе Vanos от BMW, с фазовращателями на каждом распредвале. Это решение позволяет варьировать длительность фаз впуска и выпуска.

Также был создан новый блок управления и обновлены параметры автоматической коробки передач.

Chevrolet Cobalt
Chevrolet Cobalt
Система DVCP регулирует время открытия и закрытия клапанов на впуске и выпуске. При низких оборотах распредвалы смещаются, что способствует лучшему наполнению цилиндров смесью и повышает тягу с холостого хода.

На средних и высоких оборотах происходит оптимизация подхвата, ускорения и расхода топлива. Это устраняет провалы при разгоне, особенно при смене передач между второй и третьей, а также делает отклик на газ более отзывчивым.

Обновление способствовало увеличению крутящего момента на низких оборотах и улучшению общих характеристик двигателя, что делает его более динамичным. Кривая мощности стала более ровной, что положительно сказалось на повседневном использовании автомобиля.

Источник:  Автострада
Отзывы о Chevrolet Cobalt (3)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Chevrolet Cobalt  2017
/ срок владения: 1 - 3 года
Достоинства:
Мотор цепной, коробка 6 ступенчатая автоматическая,большой багажник, хороший головной свет,хорошая антикорозийная защита кузова,всеядная не убиваемая подвеска,прощает ошибки руления на дороге, есть АБС и 2 подушки безопасности+подогревы сидений и зеркал.
Недостатки:
Царапучий пластик салона,пришлось проклеить проблемные места прозрачной полиуретановой плёнкой. Не самые дешёвые зап части, но после замены работают долго.Расход на 95м бензине такой же как на 92м но езжу на 95м, машина чуть пошустрей едет.
Комментарий:
Отличный авто с нормальным клиренсом для наших дорог,приятный на трассе и в городе,автомат 6 ступенчатый очень плавный, переключает передачи без рывков.
