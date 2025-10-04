Появились первые изображения абсолютно нового Chery Tiggo 8

Новый Chery Tiggo 8 будет предложен в двух вариантах дизайна

Chery продемонстрировала официальные фотографии совершенно нового Tiggo 8. Автомобиль получил обновленный кузов, пятиместный салон и увеличенные размеры по сравнению с предыдущей версией.

Chery Tiggo 8

Ожидается, что премьера состоится в четвертом квартале этого года, а потенциальные покупатели смогут выбрать один из двух стилей оформления передней панели. Один из них будет в дизайне Tiggo 8 Plus с разделенными фарами и Х-образной решеткой, другой же будет иметь другую компоновку фар и ромбовидный узор на решетке радиатора.

В настоящее время линейка моделей Tiggo 8 в Китае включает пять версий, среди которых Tiggo 8 Plus, Tiggo 8L, Tiggo 8 Pro 2025, а также Zhuoyue Edition, что в переводе означает «превосходство».

Chery Tiggo 8

Последняя версия комплектуется 1,5-литровым TCI двигателем мощностью 154 л.с. В августе общий объем продаж всей линейки составил 15 695 автомобилей.

Chery Tiggo 8

Новый Tiggo 8 также претерпел изменения сзади: здесь появились фонари, которые тянутся на всю ширину кузова, надпись Chery на английском языке и сдвоенные выхлопные трубы. Габариты автомобиля теперь составляют 4749×1880×1710 мм с колесной базой 2825 мм. Машина стала длиннее и шире, но немного ниже своих предшественников. Информация о двигателях на данный момент не раскрыта.