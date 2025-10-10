#
Кроссоверы Jetour «засветились» в новом фильме с Сашей Бортич

Марка Jetour стала одним из партнеров нового российского кинофильма «Попутчик»

Бренд Jetour выступил партнером комедийного роуд-муви «Попутчик», премьера которого ожидается 6 ноября.

Фильм снят компанией «Фреш-Фильм» («Артек. Сквозь столетия», «Баба Яга спасает Новый год», «Папы»), а главные роли в новой картине сыграли Саша Бортич, Филипп Ершов и Виталий Хаев. Съемки проходили в живописных пейзажах Краснодарского края. В фильме задействованы две модели Jetour: кроссовер T2, на котором перемещаются главные герои, а также городской кроссовер Dashing.

По сюжету, молодой программист Кирилл, мечтающий о собственном стартапе, отправляется на деловую встречу с бизнесменом Олегом Потаповым, который после перенесенной ЧМТ думает, что он в 1990-х. Его заместитель нанимает профессиональную актрису Катю для создания «уникального лечебного квеста». Путешествие превращается «в череду незабываемых событий, которые навсегда изменят жизни героев», сообщает пресс-релиз. Будем смотреть?

Иннокентий Кишкурно
10.10.2025 
