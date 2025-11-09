Полный привод, гидроавтомат, надежный мотор – хороший кроссовер до 2,5 млн рублей
Каким видят идеальный автомобиль российские водители?
Естественно, это проходимый кроссовер с надежными агрегатами и достойным оснащением. И, желательно, от проверенного японского или европейского бренда. Новые экземпляры с данными параметрами будут стоить слишком дорого.
Спасает вторичный рынок, на котором представлено достаточно много хороших автомобилей. Эксперт «За рулем» Сергей Зиновьев выявил несколько отличных вариантов с классическим гидроавтоматом и полным приводом. Один из них – Volvo XC60.
Мнение эксперта
Сергей Зиновьев, эксперт «За рулем»:
– Продавали до 2017 года. Геометрия кузова в сочетании с муфтой BorgWarner (Haldex) дают неплохие внедорожные качества. Около 90% машин на вторичке – полный привод с автоматом. Большинство укладывается в 2,2 млн рублей, и есть варианты с пробегами около 100 тысяч км.
Гидроавтоматы – Aisin TF‑80SC/TG‑81SC с ресурсом свыше 250 тысяч км. При чрезмерно активной езде перегреваются, а все моторы как раз подразумевают активную езду. Рекомендация – ставить внешний радиатор. И чаще менять масло.
Линейка моторов длинна и лишена атмосферников. Если вкратце – бензиновых турбомоторов 2.0 лучше избегать. Оптимум: бензиновый 2.5 (249 л. с.) или дизель 2.4 (190 л. с.). У обоих есть хорошо изученные слабости, но служат свыше 400 тысяч км.
В остальном это продуманный шведский премиум, хорошо защищенный от коррозии и несколько консервативный. Выносливая ходовая часть и рулевое управление. Сдерживающий фактор – дефицит и дороговизна запасных частей.
