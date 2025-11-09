#
Полный привод, гидроавтомат, надежный мотор – хороший кроссовер до 2,5 млн рублей

Эксперт «За рулем» рассказал о преимуществах кроссовера Volvo XC60 с пробегом

Каким видят идеальный автомобиль российские водители?

Добротный седан на смену Эмгранду — дешевле на 394 тысячи!

Естественно, это проходимый кроссовер с надежными агрегатами и достойным оснащением. И, желательно, от проверенного японского или европейского бренда. Новые экземпляры с данными параметрами будут стоить слишком дорого.

Спасает вторичный рынок, на котором представлено достаточно много хороших автомобилей. Эксперт «За рулем» Сергей Зиновьев выявил несколько отличных вариантов с классическим гидроавтоматом и полным приводом. Один из них – Volvo XC60.

Volvo XC60
Volvo XC60

Мнение эксперта

Сергей Зиновьев, эксперт «За рулем»:

– Продавали до 2017 года. Геометрия кузова в сочетании с муфтой BorgWarner (Haldex) дают неплохие внедорожные качества. Около 90% машин на вторичке – полный привод с автоматом. Большинство укладывается в 2,2 млн рублей, и есть варианты с пробегами около 100 тысяч км.

Гидроавтоматы – Aisin TF80SC/TG81SC с ресурсом свыше 250 тысяч км. При чрезмерно активной езде перегреваются, а все моторы как раз подразумевают активную езду. Рекомендация ставить внешний радиатор. И чаще менять масло.

Линейка моторов длинна и лишена атмосферников. Если вкратце – бензиновых турбомоторов 2.0 лучше избегать. Оптимум: бензиновый 2.5 (249 л. с.) или дизель 2.4 (190 л. с.). У обоих есть хорошо изученные слабости, но служат свыше 400 тысяч км.

В остальном это продуманный шведский премиум, хорошо защищенный от коррозии и несколько консервативный. Выносливая ходовая часть и рулевое управление. Сдерживающий фактор – дефицит и дороговизна запасных частей.

Интерьер Volvo XC60
  • С остальными достойными кроссоверами с пробегом из подборки можете ознакомиться в нашем материале.

Лежнин Роман
Фото:Volvo
09.11.2025 
Фото:Volvo
