Интерьер Chery Tiggo 8
Начались продажи нового семейного кроссовера за 1 млн рублей: подробности
Новый флагманский SUV от Kia — первые фото!

Kia представила новое поколение кроссовера Telluride

В преддверии автосалона в Лос-Анджелесе, открывающегося 21 ноября, компания Kia рассекретила кроссовер Telluride нового поколения.

По дизайну машина стала лаконичнее прежней генерации, и при этом еще немного подросла в размерах – за счет чего, в частности, удалось раздвинуть колесную базу на 75 мм, что добавило простора внутри. Кроме того, потолок также стал выше, а стиль интерьера тоже решен в «просторном», минималистичном ключе. Два дисплея 12,3", отвечающие за приборы и мультимедиа, объединены в один блок.

Интересно, что Kia тоже взяла курс на физические кнопки: с сенсорными панелями управления головным устройством тут соседствуют аналоговые клавиши климат-контроля.

По предварительным данным, базовая модель будет оснащена 3,5-литровым V6, который развивает 291 л.с. и заменит прежний 3,8-литровый двигатель. Помимо основной модели Telluride, будет еще и «вседорожная» версия Telluride X-Pro: увеличенный до 231 мм клиренс, грязевые шины с более высоким профилем, буксировочные проушины в бамперах,а также менее маркая черная обивка интерьера... Как думаете, с какой отметки будут стартовать цены в РФ?

Иннокентий Кишкурно
15.11.2025 
