#
Разборка неделиЖурнал на домУтильсборЗимние шиныСкидки на автоРейтингиТест маселЗдоровьеПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиС пробегомАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)ЭксклюзивМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
«Газпромнефть» признана сетью АЗС года
14 ноября
«Газпромнефть» признана сетью АЗС года
Сеть автозаправочных станций «Газпромнефть»...
Что залить на зиму? Есть вариант!
14 ноября
Что залить на зиму? Есть вариант!
Эксперты Gazpromneft напомнили, чем отличается...
Интерьер Tank 300
14 ноября
В РФ обновился хорошо известный рамный внедорожник: цены и комплектации
Бренд Tank озвучил цены на обновленный...

Полный привод, АКП, надежные моторы, «вечный» кузов — крутой «японец» за 2 млн

«За рулем» рассказал, как выбрать надежный кроссовер Mazda CX‑5 с пробегом

Среднеразмерный полноприводный кроссовер на автомате, не старше 10 лет, с пробегом до 150 тысяч км и ценой до 2,5 млн рублей?

Рекомендуем
Гид по запчастям: сравнительные тесты и советы экспертов «За рулем»

Понятно, что подыскивая себе подобную машину на рынке авто с пробегом, вы будете смотреть в сторону Toyota RAV4. Но эксперт «За рулем» Сергей Зиновьев в новой статье называет несколько альтернативных вариантов, которые могут оказаться дешевле и... отчасти лучше. По его мнению, одна из машин, которая сегодня часто незаслуженно оказывается в тени RAV4, – это Mazda CX‑5 второго поколения.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Оно вышло в свет в 2016 году, сборку вели во Владивостоке – крупноузловую и с нулевой локализацией. Длина – 4575 мм, клиренс – аж 192 мм, багажник – добротные 506 литров. А как «японка» сопротивляется времени?

Сергей Зиновьев, эксперт «За рулем»:

– Цена большинства 8‑летних машин – в пределах 2–2,5 млн. Все три двигателя сочетаются с гидроавтоматами: FW6A-EL (при бензиновых) или GW6AX-EL (при дизеле). Оба – разработки Aisin Warner на основе массовой коробки U660. Дизель 2.2 считается неудачным и не очень живуч. Атмосферники 2.0 (150 л. с.) и 2.5 (194 л. с.) более надежны и служат дольше, 300 тысяч км им по плечу. Основные недомогания связаны с аппаратурой непосредственного впрыска – кормить моторы лучше 98‑м, нежели 95‑м бензином.

CX‑5 впечатляет надежностью: многие машины до 200 тысяч км не ведали значимых поломок. Защита от коррозии также на высоте. Часты жалобы на недостаточную шумоизоляцию. Вердикт: нормальная японская машина.

А какие еще нормальные машины можно рассматривать, как альтернативу б/у «рафику»? Рассказываем в новой статье!

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube
Рекомендуем

Какое масло заливать зимой?
А летом?

Мы взяли два масла с классом вязкости 0W‑40 и 5W‑40, провели в специализированной лаборатории серию высоко- и низкотемпературных тестов и готовы дать аргументированный ответ.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Иннокентий Кишкурно
Фото:Mazda и «За рулем»
Количество просмотров 32
14.11.2025 
Фото:Mazda и «За рулем»
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Mazda CX-5 (11)

— Средний автомобиль, подумайте перед покупкой.
Mazda CX-5  2010
/ срок владения: до 6 месяцев
Достоинства:
Дизайн на большого любителя, хотя цвета интересные.
Недостатки:
Двигатели скайэктив - повышенная степень сжатия, т.е. требовательность к качеству бензина и склонность к детонации, отсюда вопросы по сроку службы двигателя.
Комментарий:
Оцинковки нет, проходимость небольшая, полный привод только в максимуме.
-44