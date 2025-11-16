#
Надежную и удобную городскую Kia снова можно приобрести в России

Хэтчбек Kia Picanto доступен на российском рынке с ценой от 1,6 млн рублей

В ряду недорогих автомобилей Kia, доступных в России через параллельный импорт, присутствует модель Picanto. Этот хэтчбек знаком россиянам, так как ранее официально продавался и даже производился в России. В настоящее время его привозят из ОАЭ, и цена составляет 1 600 000 рублей.

За ту же сумму или даже больше можно приобрести новую отечественную LADA Vesta. Например, седан в «средней» комплектации Life с 106-сильным двигателем и вариатором предлагается за 1 676 000 рублей, а с полным набором опций его цена достигает 1 966 000 рублей.

Новый Kia Picanto будет доставлен из ОАЭ в Новороссийск в феврале следующего года. В стоимость уже включены все сопутствующие расходы, такие как доставка, таможенные сборы, оформление ЭПТС и льготный утильсбор.

Kia Picanto
Kia Picanto
Согласно информации из объявления на одном из сайтов, этот хэтчбек оборудован 87-сильным атмосферным двигателем G4LA объемом 1,2 литра. Он имеет цепной привод ГРМ с ресурсом до 200 000 км, а владелец может рассчитывать на ресурс самого мотора до 300 000 км при надлежащем обслуживании и использовании качественного топлива. Коробка передач – классический 4-ступенчатый автомат.

Интерьер Kia Picanto
Интерьер Kia Picanto

Хотя оснащение «пятидверки» не является максимальным, оно приемлемое. Салон отделан тканью, запуск двигателя осуществляется с ключа, но в числе других опций предусмотрены кондиционер, бортовой компьютер, полноценная мультимедийная система на базе ОС Android с большим сенсорным экраном, электрорегулировка зеркал и электростеклоподъемники во всех дверях.

Лежнин Роман
Фото:Kia
16.11.2025 
Отзывы о Kia Picanto  (2)

— Средний автомобиль, подумайте перед покупкой.
Kia Picanto   2015
/ срок владения: более 5 лет
Комментарий:
КИА МОТОРС России и СНГ с сетью своих дилеров, как и салоны мульти брендов ведут нечестную, обманную рекламную компанию по реализации своего продукта. Купить автомобиль по цене объявленной КИА даже теоретически невозможно, к объявленной цене надо добавлять от 200 до 700 тыс. руб. за так называемое дополнительное оборудование. Заключить предварительный договор с дилером на поставку автомобиля необходимой вам комплектации без так называемого дополнительного оборудования можно, но за автомобиль придется все равно заплатить сумму существенно большую заявленной КИА МОТОРС Россия и СНГ. Делюсь своим опытом, я семь месяцев назад заключил договор на покупку автомобиля со сроком исполнения максимум три месяца. По истечении трех месяцев, конечно, официальный дилер так и не привёз (не продал) автомобиль по цене КИА МОТОРС Россия и СНГ, хотя за три месяца завозов выбранной мною комплектации и цвета автомобилей было и есть в наличии предостаточно. Я обращался на горячею линию в компанию КИА шесть раз и том числе письменно с описанием свой ситуации с приложением заключенного договора, но там отвечают, что КИА МОТОРС Россия и СНГ продажей автомобилей не занимается и все вопросы по приобретению автомобиля к дилеру, а он продает как считает нужным и необходимым. Из последнего общения с дилером следует, что мне машину не продадут никогда, т.к. я не готов заплатить к цене КИА МОТОРС Россия и СНГ не рубля, договор поставки предлагают расторгнуть, но для них это не принципиально, т.к. из него юридической ответственности ни какой не следует. Ни один из «Официальных дилеров» КИА не выполняет в полном объеме функции дилера и это однозначно устраивает КИА. Обман это основа бизнеса КИА и других производителей. Их просто необходимо привлекать к ответственности за обманную рекламную компанию. Цену на продукцию часто определяет спрос и сговор производителей не без участия надзорных органов.
+6