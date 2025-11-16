Надежную и удобную городскую Kia снова можно приобрести в России

Хэтчбек Kia Picanto доступен на российском рынке с ценой от 1,6 млн рублей

В ряду недорогих автомобилей Kia, доступных в России через параллельный импорт, присутствует модель Picanto. Этот хэтчбек знаком россиянам, так как ранее официально продавался и даже производился в России. В настоящее время его привозят из ОАЭ, и цена составляет 1 600 000 рублей.

За ту же сумму или даже больше можно приобрести новую отечественную LADA Vesta. Например, седан в «средней» комплектации Life с 106-сильным двигателем и вариатором предлагается за 1 676 000 рублей, а с полным набором опций его цена достигает 1 966 000 рублей.

Новый Kia Picanto будет доставлен из ОАЭ в Новороссийск в феврале следующего года. В стоимость уже включены все сопутствующие расходы, такие как доставка, таможенные сборы, оформление ЭПТС и льготный утильсбор.

Kia Picanto

Согласно информации из объявления на одном из сайтов, этот хэтчбек оборудован 87-сильным атмосферным двигателем G4LA объемом 1,2 литра. Он имеет цепной привод ГРМ с ресурсом до 200 000 км, а владелец может рассчитывать на ресурс самого мотора до 300 000 км при надлежащем обслуживании и использовании качественного топлива. Коробка передач – классический 4-ступенчатый автомат.

Интерьер Kia Picanto

Хотя оснащение «пятидверки» не является максимальным, оно приемлемое. Салон отделан тканью, запуск двигателя осуществляется с ключа, но в числе других опций предусмотрены кондиционер, бортовой компьютер, полноценная мультимедийная система на базе ОС Android с большим сенсорным экраном, электрорегулировка зеркал и электростеклоподъемники во всех дверях.

