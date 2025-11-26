Он «уберет» Land Cruiser: раскрыты подробности интерьера iCaur V27

Новый внедорожник iCaur V27 получил уникальную сдвоенную панорамную крышу

Компания Chery раскрыла новые подробности по внедорожнику iCar V27, который недавно дебютировал на автосалоне в Гуанчжоу, а в России будет представлен под несколько измененным названием – iCaur V27. Значительная часть новой информации касается интерьера:

салон «ориентирован» на путешествия, футуризм сочетается с внедорожными чертами;

крупное остекление в духе классических внедорожников;

коэффициент использования внутреннего объема – 69,9%;

сдвоенная панорамная крыша с «парящим» потолочным модулем и контурной подсветкой;

стекло крыши блокирует 99,9% ультрафиолетового излучения;

водительское кресло – с шестипозиционной регулировкой и тремя уровнями вентиляции и обогрева;

около 50 ниш и отсеков для хранения.

Также в компании отмечают, что кузов создан по высочайшим стандартам безопасности Китая и Европы, в материалах каркаса более 76% высокопрочных сталей.

Напомним, длина iCaur V27 составляет 4899 мм (5045 мм в исполнении с запаской на задней двери), колесная база – 2900 мм, что ставит внедорожник в один класс с Toyota Land Cruiser 300. Силовая установка – последовательный гибрид (REEV) на 449 л.с. (в полноприводной версии), суммарный запас хода – свыше 1000 км по циклу CLTC. Дебют iCaur V27 в России ожидается в 2026 году.

