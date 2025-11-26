В России одобрили закон о контроле качества обучения в автошколах

Совфед принял закон о рейтинге автошкол

Сенаторы одобрили новый закон, целью которого является введение контроля качества обучения в автошколах и установление показателей их эффективности.

Законопроект, инициированный Правительством РФ, предполагает внесение изменений в закон «О безопасности дорожного движения».

В соответствии с документом будет разработан список критериев, показателей и периодичности оценки эффективности работы автошкол, а МВД России получит полномочия для их оценки.

Также предусмотрено размещение информации о качестве подготовки водителей в автошколах в интернете, что позволит гражданам принимать более обоснованные решения при выборе учебного заведения.

Основная задача документа заключается в увеличении качества подготовки водителей и усилении контроля над образовательными учреждениями, предоставляющими профобучение.

Закон вступит в силу через 180 дней после его официальной публикации.

