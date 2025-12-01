#
О каких проблемах говорит вибрация в авто: ответ эксперта
20 декабря
О каких проблемах говорит вибрация в авто: ответ эксперта
Автоэксперт Ракитин: проблемы с колесами могут...
BMW iX3
20 декабря
Новое лицо BMW: раскрыты секреты iX1 в стиле Neue Klasse
Электрический компактный кроссовер BMW iX3...
Что делать, если второй участник ДТП пытается скрыться?
20 декабря
Что делать, если второй участник ДТП пытается скрыться?
Андрей Чубов: Правильная фиксация ДТП позволит...

Популярный полноприводный кроссовер стал доступнее на 250 тысяч рублей

Кроссовер Omoda C5 получил в РФ новую базовую версию 2025 года

Марка Omoda увеличила ассортимент своих кроссоверов в России, представив вторую комплектацию Omoda C5 2025 года.

Что изменится в жизни автомобилистов с декабря — 5 важных моментов

К полноприводной версии Active, запущенной в октябре, добавилась новая модификация Drive с полным приводом, цена которой на 250 тысяч рублей ниже.

Теперь самая доступная модель Omoda C5 2025 стоит 2 629 900 рублей, в то время как комплектация Active того же года оценивается в 2 879 900 рублей. Все новинки Omoda C5 лишь с полным приводом, в отличие от предшествующих моделей, у которых три из шести комплектаций были переднеприводными.

Цены на Omoda C5:

  • Fun 1.5T CVT – 2 429 900 руб.
  • Lifestyle 1.5T CVT – 2 579 900 руб.
  • Ultimate 1.5T CVT – 2 779 900 руб.
  • Drive 1.6T AWD DCT – 2 679 900 руб.
  • Active 1.6T AWD DCT – 2 829 900 руб.
  • Supreme 1.6 AT AWD DCT – 3 029 900 руб.
  • Drive 2025 1.6 AT AWD DCT – 2 629 900 руб.
  • Active 2025 1.6 AT AWD DCT – 2 879 900 руб.
Omoda C5
Omoda C5

Информация о составе новой комплектации Drive 2025 от производителя отсутствует, предполагается, что она аналогична комплектации 2024 года. На сайте Omoda цены представлены только для моделей предыдущего года.

Обновленная Omoda C5 продается в России с декабря прошлого года и по-прежнему предлагается с двумя силовыми агрегатами в зависимости от привода: переднеприводные версии комплектуются 1,5-литровым мотором мощностью 147 л.с. и вариатором (CVT), тогда как полноприводные модели оснащены 1,6-литровым турбомотором мощностью 150 л.с. и семиступенчатой трансмиссией DCT с двойным сцеплением.

Omoda C5
Omoda C5

Ранее «За рулем» сообщал, что премиум-авто из КНР заметно дешевле в обслуживании схожих моделей ушедших марок.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube
Источник:  «Автоновости дня»
Ушакова Ирина
Фото:Omoda
01.12.2025 
Фото:Omoda
