О каких проблемах говорит вибрация в авто: ответ эксперта
Новое лицо BMW: раскрыты секреты iX1 в стиле Neue Klasse
Что делать, если второй участник ДТП пытается скрыться?
Hongqi стал партнером главного катка страны

Бренд Hongqi объявляет о партнерстве с юбилейным 20-м зимним сезоном ГУМ-катка

Автомобильный бренд Hongqi объявил о сотрудничестве с юбилейным 20-м сезоном ГУМ-катка.

С 1 декабря 2025 года по 28 февраля 2026 года посетители главного катка страны смогут насладиться атмосферой зимнего волшебства и ознакомиться с новым спортивным лифтбеком Hongqi H6, который займет центральное место на аллее исторического ГУМа.

ГУМ-каток уже два десятилетия является важным зимним аттракционом Москвы, символизирующим российскую историю и рождающим новые семейные традиции. Это партнерство с известным брендом Hongqi отражает единство традиций и современных инноваций.


Название марки, основанной в 1958 году, – «Красное Знамя» – не случайно и, подобно Красной площади, на которой находится каток, является символом национальной гордости, высочайших стандартов и верности своим корням. Партнерство Hongqi с главным катком страны – это встреча двух «красных знамен» в мире традиций и достижений.

Hongqi приглашает своих клиентов и всех желающих разделить радость счастливых моментов с родными и друзьями на знаменитом катке и познакомиться с совершенством нового Hongqi H6. Просторный салон этого спортивного лифтбека легко вместит всё необходимое для зимних развлечений – от коньков до санок, лыж и прочей экипировки. Дополнительные опции зимнего пакета позволят быстро согреться после активного отдыха на морозе.

«Мы создаем автомобили, которые являются надежными спутниками в любых климатических условиях и дарят удовольствие от вождения», – заявил Иван Савельев, исполнительный директор Hongqi в России.

Ранее «За рулем» сообщал, что премиум-авто из КНР заметно дешевле в обслуживании схожих моделей ушедших марок.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube
Источник:  пресс-служба Hongqi
Ушакова Ирина
Фото:freepik / prostooleh
01.12.2025 
Фото:freepik / prostooleh
