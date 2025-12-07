#
Наказания за управление авто в состоянии опьянения хотят ужесточить

В России предложили изымать авто за пьяное вождение после первого нарушения

Законодательное собрание Вологодской области направило в Совет законодателей пакет предложений, среди которых есть инициатива о конфискации автомобиля за первое нарушение управления в состоянии опьянения.

Также предполагается возможность отказа в регистрации транспортных средств для граждан, имеющих привлечение за подобное правонарушение. Предложения опубликованы в электронной базе Госдумы.

Поправки планируется внести в статью 12.8 Кодекса об административных правонарушениях, добавив возможность конфискации транспортного средства по решению суда. Это будет касаться в том числе водителей без водительских прав.

Кроме того, авторы инициативы хотят расширить основания для отказа в регистрации автомобилей, добавив к ним случаи обращения физических лиц, имеющих судимость или имеющих административные нарушения за управление в состоянии опьянения.

На данный момент конфискация применяется только при повторном нарушении. Первое нарушение карается штрафом в 45 тыс. рублей и лишением права управления на срок от одного с половиной до двух лет. За управление автомобилем в состоянии опьянения без водительских прав предусмотрен административный арест на 10-15 суток или штраф в 45 тыс. рублей для тех, на кого арест не распространяется.

Ранее «За рулем» перечислил топ-10 самых дешевых автомобилей в России в декабре.

0