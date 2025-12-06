#
МолнияВыиграй ЛадуРазборка неделиЖурнал на домУтильсборШиныСкидки на автоРейтингиАвтоподборШтрафыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
О каких проблемах говорит вибрация в авто: ответ эксперта
20 декабря
О каких проблемах говорит вибрация в авто: ответ эксперта
Автоэксперт Ракитин: проблемы с колесами могут...
BMW iX3
20 декабря
Новое лицо BMW: раскрыты секреты iX1 в стиле Neue Klasse
Электрический компактный кроссовер BMW iX3...
Что делать, если второй участник ДТП пытается скрыться?
20 декабря
Что делать, если второй участник ДТП пытается скрыться?
Андрей Чубов: Правильная фиксация ДТП позволит...

Седан с надежным мотором за 300 тысяч рублей? Есть такой — и это иномарка!

Эксперт «За рулем» рассказал о сильных и слабых сторонах седана Daewoo Nexia

В настоящее время даже за полмиллиона рублей трудно найти достойный автомобиль, что уж говорить о меньших суммах.

Рекомендуем
Полный привод, японская сборка и 3 цилиндра — новая Тойота за 2 млн рублей

Однако, имея на руках даже 300 тысяч рублей можно купить машину, которая будет служить и достойно играть роль «рабочей лошадки». И на рынке представлены не только Жигули и откровенный гнилой металлолом в состоянии «на коленях».

Эксперт «За рулем» Сергей Зиновьев провел анализ российского вторичного рынка и отобрал несколько достойных машин с пробегом с ценой до 300 тысяч рублей. Одна из них – Daewoo Nexia.

Daewoo Nexia
Daewoo Nexia

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Мнение эксперта

Сергей Зиновьев, «За рулем»:

– Седан. По ценам Daewoo Nexia пересекался с Ладами, не особо превосходя их в комфорте и эргономике. Сняли с производства в 2016 году. За 300 тысяч доступны машины моложе 15 лет с пробегами около 100 тысяч км.

Двигатели 1.5 (80 л. с.) и 1.6 (109 л. с. – тот же, что у Lacetti) страдают повсеместными течами и иными мелкими недугами, но ходят долго. Механическая коробка надежностью не отличается – к 150 тысячам км часто изнашиваются некоторые шестерни и валы. Автомата нет.

Найти машину без коррозии почти нереально. В подвеске слабы шаровые опоры, амортизаторы и задние пружины.

Недостаточно эффективные печка и вентиляция салона. Разнообразные мелкие поломки.

Интерьер Daewoo Nexia
  • С остальными автомобилями с пробегом в пределах 300 тысяч рублей можете ознакомиться в нашем материале.
  • «За рулем» можно читать и в MAX

Рекомендуем

РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ!

Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!

ГОЛОСОВАТЬ В ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ»

Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Лежнин Роман
Фото:Daewoo
Количество просмотров 941
06.12.2025 
Фото:Daewoo
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Daewoo Nexia (8)

— Хороший автомобиль, советую брать.
Daewoo Nexia  2006
/ срок владения: более 5 лет
Достоинства:
Надежность, ремонтопригодность, стоимость автомобиля, цена на запчасти, большой багажник,не пользуется популярностью у угонщиков и гаишников, заводится в любые морозы, большой моторесурс двигателя, возможность расточки цилиндров (т.е. капиталки).
Недостатки:
Маленький клиренс, очень длинная (плохо для города), не складывается задняя спинка, для высоких людей при сидении на задних сидениях низкий потолок и ноги могут упираться в передние сидения.
Комментарий:
Очень надежная рабочая лошадка. При умелом обращении не гниет (сам проводил обработку кузова, установлена катодная защита), после перепрошивки (чиповании) ЭБУ стала экономична. Советую установить ГБО, а газовый балон вместо запаски. Очень редко ломается. На данный момент пробег 223 000 км и капиталка еще не предвидеться.
+16