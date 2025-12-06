Седан с надежным мотором за 300 тысяч рублей? Есть такой — и это иномарка!

Эксперт «За рулем» рассказал о сильных и слабых сторонах седана Daewoo Nexia

В настоящее время даже за полмиллиона рублей трудно найти достойный автомобиль, что уж говорить о меньших суммах.

Однако, имея на руках даже 300 тысяч рублей можно купить машину, которая будет служить и достойно играть роль «рабочей лошадки». И на рынке представлены не только Жигули и откровенный гнилой металлолом в состоянии «на коленях».

Эксперт «За рулем» Сергей Зиновьев провел анализ российского вторичного рынка и отобрал несколько достойных машин с пробегом с ценой до 300 тысяч рублей. Одна из них – Daewoo Nexia.

Daewoo Nexia

Мнение эксперта

Сергей Зиновьев, «За рулем»:

– Седан. По ценам Daewoo Nexia пересекался с Ладами, не особо превосходя их в комфорте и эргономике. Сняли с производства в 2016 году. За 300 тысяч доступны машины моложе 15 лет с пробегами около 100 тысяч км.

Двигатели 1.5 (80 л. с.) и 1.6 (109 л. с. – тот же, что у Lacetti) страдают повсеместными течами и иными мелкими недугами, но ходят долго. Механическая коробка надежностью не отличается – к 150 тысячам км часто изнашиваются некоторые шестерни и валы. Автомата нет.

Найти машину без коррозии почти нереально. В подвеске слабы шаровые опоры, амортизаторы и задние пружины.

Недостаточно эффективные печка и вентиляция салона. Разнообразные мелкие поломки.

Интерьер Daewoo Nexia

