Раскрыты подробности о новом поколении доступного кроссовера Kia

Kia Seltos второго поколения построен на платформе K3 и увеличился в размерах

Компания Kia представила второе поколение кроссовера Seltos, которое теперь основано на платформе K3. Модель увеличилась по размерам по сравнению с предыдущей версией, она стала длиннее на 76 мм, колесная база увеличилась на столько же. Кроссовер также стал чуть шире и получил полностью обновленный дизайн.

Внешний вид нового Seltos выполнен в новом стиле компании Kia. У автомобиля увеличилась решетка радиатора, появились более четкие линии, «плавающая» линия крыши и вертикальные задние фонари. Среди нововведений можно отметить двери с интегрированными ручками и новый цвет кузова Magma Red.

Интерьер автомобиля также пережил серьезные изменения: на передней панели установлены два дисплея по 12,3 дюйма, а блок климатической системы остался с физическими кнопками. Некоторые элементы дизайна перекликаются с флагманской моделью Telluride.

Kia Seltos
Kia Seltos

Seltos поддерживает обновления «по воздуху», имеет встроенный голосовой помощник на базе AI и расширенный набор систем помощи водителю, включая проекционный дисплей.

Что касается силовых агрегатов, то они остались прежними. Предусмотрены атмосферный 2,0-литровый двигатель мощностью 147 л.с. и два варианта турбодвигателей мощностью до 190 л.с. Старшая версия продолжает работать с восьмиступенчатым автоматом, полный привод будет доступен за дополнительную плату.

Также предусмотрена гибридная модификация с возможностью подзарядки других устройств (vehicle-to-load), но подробности о ней пока не раскрыты. Возможно, силовая установка будет унифицирована с моделью Niro Hybrid.

Интерьер Kia Seltos
Интерьер Kia Seltos

Новая модель будет доступна в комплектациях LX, EX и SX, а также в версиях GT-Line и X-Line, где GT-Line акцентируется на спортивном облике, а X-Line выделяется затемненным декором.

Производство Seltos второго поколения начнется в декабре, а цена будет объявлена ближе к времени старта продаж. Для сравнения, текущая версия модели в США стартует от 25 135 долларов (около 1,93 млн рублей) с учетом доставки.

Источник:  Российская газета
Лежнин Роман
Фото:Kia
13.12.2025 
Фото:Kia
