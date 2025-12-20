#
20 декабря
20 декабря
20 декабря
Внедорожники УАЗ получат улучшенную шумоизоляцию

УАЗ автоматизировал процесс нанесения мастики на днище автомобилей

Ульяновский автозавод продолжает масштабное обновление производства – последние изменения коснулись окрасочного производства.

Как сообщила пресс-служба УАЗа, в декабре 2025 года окрасочное производство завода пополнилось новыми промышленными роботами. В данный момент они уже смонтированы и ожидают проведения пуско-наладочных работ. Специализация роботов – нанесение мастики на днище кузовов. Уточняется, что новое оборудование будет применяться как для обработки кузовов внедорожников УАЗ, так и для новой линейки автомобилей Sollers.

«Автоматизация процесса обеспечит более равномерное покрытие, благодаря чему повысится качество и улучшатся шумоизоляционные свойства», – отметил официальный представитель УАЗа.

Напомним, до 2027 года «Соллерс» планирует инвестировать в модернизацию УАЗа более 15 млрд рублей. Один из наиболее масштабных проектов – новое прессовое производство. Но есть и локальные изменения, уже введенные в строй – например, начато собственное производство компонентов систем пассивной безопасности, а также запущен новый логистический хаб.

Источник:  УАЗ Сегодня
Иннокентий Кишкурно
20.12.2025 
