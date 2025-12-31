С наступающим 2026 годом, друзья!

Команда «За рулем» поздравляет всех с приближающимся Новым годом и подводит итоги

Пока за окном зажигаются гирлянды и падает снег, давайте вместе перенесемся в события уходящего 2025 года и выделим самые яркие его моменты. Конечно, событий было очень много, мы остановимся на тройке основных.

Закон о такси

Это был год перемен, так, например, государство не на шутку взялось за руль в сфере такси. В мае 2025 года был принят закон о локализации, который начнет действовать с 1 марта 2026 года. Согласно ему, все участники рынка для включения автомобиля в реестр или его перерегистрации должны будут выбрать машину с определенным уровнем локализации. Также более строгими станут требования к самим таксистам.

Утильсбор

Это был год установки новых правил игры – с 1 декабря утильсбор стал сложнее и избирательнее. Теперь важен не только объем и год выпуска автомобиля, но и мощность двигателя. За автомобили мощностью 160 и более «лошадей» придется платить по-новому, а вот для большинства из нас, кто предпочитает скромные и надежные машины с мотором до 160 л.с., льготы пока остались. С нового 2026 года утилизационный сбор будет проиндексирован за счет увеличения коэффициентов. Для тех кто планирует привезти машину из-за границы, мы подготовили инструкцию.

Новинки АВТОВАЗа

И, конечно, это был год долгожданного прорыва – в лице новой Lada. Ее ждали, о ней спорили – и вот она, яркая, современная и по-настоящему наша! Lada Iskra по праву стала главной новинкой года, на выбор покупателей предлагается сразу три версии: классический седан, практичный универсал и дерзкий кросс.

Более 2150 первых «Искр» уже несут своих счастливых владельцев по зимним дорогам – и это только начало! В следующем году на подходе и Azimut.

А следом за ней подтягивается и другая перспективная новинка: первый кроссовер АВТОВАЗа – Azimut.

И это больше, чем новинки. Это – мощный сигнал, что наш автопром жив, у него достаточно сил, и он готов удивлять.

С Новым годом, друзья!

Пусть в наступающем 2026 году ваш путь будет гладким, а двигатель – безотказным и мощным! Пусть зеленый свет светофора сопровождает все ваши начинания, а бак всегда будет полон топливом удачи.

А мы, команда «За рулем», как и всегда, будем рядом – чтобы подсказать маршрут, предупредить о «лежачем полицейском» и разделить с вами страсть к миру автомобилей.

Удачи вам на дорогах жизни!

Ваш «За рулем».