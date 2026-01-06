Этот Porsche 2005 года вернулся в состояние нулевого пробега

Компания Porsche восстановила 20-летний Carrera GT до идеального состояния

Виктор Гомес из Пуэрто-Рико попросил компанию Porsche восстановить и переосмыслить суперкар Carrera GT 2005 года, которым он владеет.

У Porsche есть подразделение Sonderwunsch («Особое пожелание», нем.), занимающееся приведением старых машин в состояние, близкое к идеалу, но тут даже для них задача была нетривиальной. Владелец фактически попросил превратить машину в абсолютно новую в плане технического состояния, при этом нанеся на кузов бело-красную ливрею, в которой легендарный гоночный суперкар Porsche 917 выиграл 24 часа Ле-Мана в 1970 году.

Та победа была самой первой в череде 19 (на сегодняшний день) триумфов немецкого бренда на легендарной французской трассе, поэтому сама по себе идея – крутая. Но повторить раскраску на кузове Carrera GT, совершенно ином по форме, было весьма непросто, говорят в Sonderwunsch. Результат вы видите на фотографиях.

Салон заказчик попросил сделать красным – алькантара тут соседствует с углеволокном, а сиденья обтянуты особым гоночным черным текстилем, одобренным FIA, – точно такие же стоят на 918 Spyder.

Что до технической части, то машину подвергли тотальному ребилду, в результате чего спорткар вернулся в «состояние с нулевым пробегом», как утверждает официальный пресс-релиз. Для владельца задокументирован каждый шаг: что-то восстановлено, что-то заменено на идентичный компонент, а некоторые детали кардинально изменились.

Что ж, на выходе получился настоящий шедевр, которого Carrera GT, безусловно достойна. Технологии начала нулевых по-прежнему впечатляют: например, в прошлом году одна Carrera GT снаряженной массой 1385 кг со своим 5,7-литровым V10 (604 л.с.), «обутая» в современные покрышки, на 16 секунд превзошла свой же рекорд Нордшляйфе, пройдя трассу за фантастические 7 минут 12,69 секунды... Да, нынешний абсолютный рекордсмен – BYD YangWang U9 Xtreme – быстрее, но красив ли он так же, как Carrera GT?

И особенно – как эта красно-белая Carrera GT в духе Ле-Мана «семидесятых»? Ждем ваших мнений в комментариях!

