#
МолнияВыиграй ЛадуРазборка неделиЖурнал на домУтильсборШиныСкидки на автоРейтингиАвтоподборШтрафыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Toyota получила сильный удар по репутации из-за коллективного иска: подробности
7 января
Toyota получила сильный удар по репутации из-за коллективного иска: подробности
Против Toyota подан коллективный иск из-за...
ИИ внедрили даже в шины: новая разработка Michelin
7 января
ИИ внедрили даже в шины: новая разработка Michelin
Michelin на CES 2026 представит шины с ИИ,...
Интерьер Dongfeng Mage 2026
7 января
Стартовали продажи мощного добротного кроссовера дешевле 1,5 млн рублей
Dongfeng Motor запустил продажи кроссовера Mage...

Этот Porsche 2005 года вернулся в состояние нулевого пробега

Компания Porsche восстановила 20-летний Carrera GT до идеального состояния

Виктор Гомес из Пуэрто-Рико попросил компанию Porsche восстановить и переосмыслить суперкар Carrera GT 2005 года, которым он владеет.

Рекомендуем
Топ-15 самых причудливых автомобилей мира

У Porsche есть подразделение Sonderwunsch («Особое пожелание», нем.), занимающееся приведением старых машин в состояние, близкое к идеалу, но тут даже для них задача была нетривиальной. Владелец фактически попросил превратить машину в абсолютно новую в плане технического состояния, при этом нанеся на кузов бело-красную ливрею, в которой легендарный гоночный суперкар Porsche 917 выиграл 24 часа Ле-Мана в 1970 году.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Та победа была самой первой в череде 19 (на сегодняшний день) триумфов немецкого бренда на легендарной французской трассе, поэтому сама по себе идея – крутая. Но повторить раскраску на кузове Carrera GT, совершенно ином по форме, было весьма непросто, говорят в Sonderwunsch. Результат вы видите на фотографиях.

Салон заказчик попросил сделать красным – алькантара тут соседствует с углеволокном, а сиденья обтянуты особым гоночным черным текстилем, одобренным FIA, – точно такие же стоят на 918 Spyder.

Что до технической части, то машину подвергли тотальному ребилду, в результате чего спорткар вернулся в «состояние с нулевым пробегом», как утверждает официальный пресс-релиз. Для владельца задокументирован каждый шаг: что-то восстановлено, что-то заменено на идентичный компонент, а некоторые детали кардинально изменились.

Рекомендуем
Гид по запчастям: сравнительные тесты и советы экспертов «За рулем»

Что ж, на выходе получился настоящий шедевр, которого Carrera GT, безусловно достойна. Технологии начала нулевых по-прежнему впечатляют: например, в прошлом году одна Carrera GT снаряженной массой 1385 кг со своим 5,7-литровым V10 (604 л.с.), «обутая» в современные покрышки, на 16 секунд превзошла свой же рекорд Нордшляйфе, пройдя трассу за фантастические 7 минут 12,69 секунды... Да, нынешний абсолютный рекордсмен – BYD YangWang U9 Xtreme – быстрее, но красив ли он так же, как Carrera GT?

И особенно – как эта красно-белая Carrera GT в духе Ле-Мана «семидесятых»? Ждем ваших мнений в комментариях!

Рекомендуем

РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ!

Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!

ГОЛОСОВАТЬ В ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ»

Источник:  The Drive
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 1620
06.01.2026 
Поделиться:
Оцените материал:
0