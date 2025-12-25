УАЗ (не спеша) готовит новые спецверсии своих внедорожников

Специальные версии моделей УАЗ появятся не раньше конца 2026 года

На Ульяновском автозаводе рассматривают создание новых лимитированных серий внедорожников, подобных недавно приостановленной в производстве линейке «Экспедиция», но в самые ближайшие планы это не входит.

«В перспективе новые лимитированные версии автомобилей непременно появятся в модельной линейке УАЗа. Как вы знаете, в 2026 году на рынок выйдут новинки от УАЗа и предприятие сосредоточится на продвижении новых продуктов. Вопрос о выпуске спецверсий на их базе будет рассматриваться не раньше конца следующего года», — рассказали в пресс-службе предприятия.

УАЗ СГР Экспедиция

Под новинками модельного ряда УАЗ имеется ввиду, прежде всего, появление модификаций УАЗ Патриот и Профи с новым дизельным двигателем.

Что касается спецсерий, то еще до широко известных «экспедиционных» Хантера и «буханки» их было еще несколько: например, World Of Tanks Edition у Патриота в 2016-м и юбилейный Хантер в 2017-м.

