УАЗ (не спеша) готовит новые спецверсии своих внедорожников
УАЗ (не спеша) готовит новые спецверсии своих внедорожников

Специальные версии моделей УАЗ появятся не раньше конца 2026 года

На Ульяновском автозаводе рассматривают создание новых лимитированных серий внедорожников, подобных недавно приостановленной в производстве линейке «Экспедиция», но в самые ближайшие планы это не входит.

«В перспективе новые лимитированные версии автомобилей непременно появятся в модельной линейке УАЗа. Как вы знаете, в 2026 году на рынок выйдут новинки от УАЗа и предприятие сосредоточится на продвижении новых продуктов. Вопрос о выпуске спецверсий на их базе будет рассматриваться не раньше конца следующего года», — рассказали в пресс-службе предприятия.
Под новинками модельного ряда УАЗ имеется ввиду, прежде всего, появление модификаций УАЗ Патриот и Профи с новым дизельным двигателем.

Что касается спецсерий, то еще до широко известных «экспедиционных» Хантера и «буханки» их было еще несколько: например, World Of Tanks Edition у Патриота в 2016-м и юбилейный Хантер в 2017-м.

Источник:  Газета.ru
Иннокентий Кишкурно
25.12.2025 
