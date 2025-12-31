В России начали делать новые кроссоверы с защитой от ржавчины

«Москвич» ответил на вопросы о платформе и оцинковке кузовов кроссоверов М70 и М90

Компания «Москвич» объявила о запуске производства кроссоверов М70 и М90, которые стали частью новой модельной серии «М» с уникальным логотипом, напоминающим зубец кремлевской стены. В телеграм-канале производителя появились ответы на популярные вопросы о новинках.

Москвич М70

Отмечается, что автомобили линейки «М» построены на новой платформе и не являются модификациями предыдущих моделей, а представляют собой полностью новые кроссоверы.

На первом этапе кроссовер М70 будет доступен только с передним приводом, однако в будущем планируется выпуск полноприводной версии. Модель М90 будет иметь полный привод с момента запуска продаж.

Москвич М90

Производитель подчеркнул, что все внешние кузовные панели новых моделей будут оцинкованы уже на заводе для защиты от коррозии и продления срока службы.

Старт продаж М70 и М90 запланирован на начало весны 2026 года. Сейчас обе машины проходят тесты, учитывающие особенности российских дорог и климата.

Покупатели смогут приобрести кроссоверы у 60 дилеров, а сеть распространения в течение следующего года планируется расширять.

