Заработал зарядный комплекс для «электричек» — вот что известно

В Москве появился комплекс из 18 станций для зарядки электромобилей

В рамках проекта «Энергия Москвы» на перехватывающей парковке у станции метро «Волоколамская» начал работать первый городской зарядный комплекс для электромобилей.

Комплекс состоит из 18 электрических зарядных станций (ЭЗС) мощностью до 240 кВт. В течение суток комплекс может зарядить до 500 электромобилей, станции поддерживают все основные типы разъемов. Реализована динамическая балансировка мощности между подключенными автомобилями, отметил главный редактор «За рулем» Максим Кадаков. Чтобы зарядить автомобиль, потребуется менее 30 минут.

Время зарядки владельцы машин могут провести в зоне отдыха – в помещении есть туалеты, столики, диваны, телевизор, автоматы по продаже кофе, напитков и сладостей. Комплекс работает круглосуточно.

Проект «Энергия Москвы» реализуется с целью популяризации электротранспорта и улучшения экологии в столице. В 2024 году количество установленных при реализации проекта ЭЗС составляло 290 единиц, а к настоящему моменту их уже более 350. Летом 2025 года ими пользовались на 30% чаще, чем год назад. До 2030 года количество станций в Москве планируется довести до 35 тысяч единиц.

