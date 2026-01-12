Экология
ЭлектромобилиБиотопливоУтилизацияЭкология
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Toyota Wigo
12 января
Toyota запатентовала в России новую модель
Компания Toyota зарегистрировала в России...
Куда будут «уходить» штрафы за нарушения ПДД
12 января
Куда будут «уходить» штрафы за нарушения ПДД
Путин поручил направлять средства от штрафов...
В этих регионах чаще всего оформляли ДТП без ГАИ
12 января
В этих регионах чаще всего оформляли ДТП без ГАИ
РСА: доля оформленных ДТП по европротоколу...

Заработал зарядный комплекс для «электричек» — вот что известно

В Москве появился комплекс из 18 станций для зарядки электромобилей

В рамках проекта «Энергия Москвы» на перехватывающей парковке у станции метро «Волоколамская» начал работать первый городской зарядный комплекс для электромобилей.

Рекомендуем
Китай ужесточил требования к производителям электрокаров

Комплекс состоит из 18 электрических зарядных станций (ЭЗС) мощностью до 240 кВт. В течение суток комплекс может зарядить до 500 электромобилей, станции поддерживают все основные типы разъемов. Реализована динамическая балансировка мощности между подключенными автомобилями, отметил главный редактор «За рулем» Максим Кадаков. Чтобы зарядить автомобиль, потребуется менее 30 минут.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Время зарядки владельцы машин могут провести в зоне отдыха – в помещении есть туалеты, столики, диваны, телевизор, автоматы по продаже кофе, напитков и сладостей. Комплекс работает круглосуточно.

Рекомендуем
Гид по запчастям: сравнительные тесты и советы экспертов «За рулем»

Проект «Энергия Москвы» реализуется с целью популяризации электротранспорта и улучшения экологии в столице. В 2024 году количество установленных при реализации проекта ЭЗС составляло 290 единиц, а к настоящему моменту их уже более 350. Летом 2025 года ими пользовались на 30% чаще, чем год назад. До 2030 года количество станций в Москве планируется довести до 35 тысяч единиц.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube
Рекомендуем

РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ!

Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!

ГОЛОСОВАТЬ В ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ»

Источник:  Сергей Собянин
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 21
12.01.2026 
Поделиться:
Оцените материал:
-1