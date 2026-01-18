На продажу выставили уникальный Тарзан с АКП

В Тамбовской области продают внедорожник Тарзан-2 с автоматом Aisin

В городе Мичуринск Тамбовской области на продаже возник экземпляр вазовского мелкосерийного семейства внедорожников Тарзан.

А точнее – это Тарзан-2 с кузовом универсала ВАЗ-2111, такие машины носили заводской индекс ВАЗ-2111-90. Но машина не стандартная даже по меркам малой серии: продавец сообщает, что в качестве коробки передач выступает автомат Aisin, некогда устанавливавшийся на внедорожники Chevrolet Niva в рамках проекта FAM-1. То есть это коробка Aisin AG5, хорошо известная по Opel Astra II, Suzuki Grand Vitara и другим машинам.

Кроме того, установлена раздаточная коробка от Jeep Grand Cherokee (один из источников в Сети уточняет, что это NP-242) с планетарным межосевым редуктором, возможностью отключения переднего привода, пониженной передачей и блокировкой межосевого дифференциала.

Применено сцепление Sachs с гидравлическим выжимным подшипником. Также в комплектации – ступицы с нерегулируемыми подшипниками, дисковые тормоза всех колес, передний и задний парктроники, ходовые огни и официально оформленное ГБО. Интерьер – от более поздней вазовской модели Lada Priora. За автомобиль 2003 года с пробегом в 230 тысяч километров просят 800 тысяч рублей.

