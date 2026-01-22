#
МолнияВыиграй ЛадуРазборка неделиЖурнал на домУтильсборШиныСкидки на автоРейтингиАвтоподборШтрафыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Крышка лючка бензобака Chery Tiggo 7 Pro Max. Вроде бы можно заливать АИ‑92, но стоит ли?
22 января
Почему китайцы разрешают лить в турбомотор 92-й бензин
Эксперты «За рулем» объяснили, как выбирать...
Топ-10 самых сильных автомобильных брендов в умах россиян (не китайских)
22 января
Топ-10 самых сильных автомобильных брендов в умах россиян (не китайских)
Целиков: среди авто глобальных брендов россияне...
Что будет, если долго не платить штраф — разбираем все стадии
22 января
Что будет, если долго не платить штраф — разбираем все стадии
Авто Mail назвал все последствия неуплаты...

Что будет, если долго не платить штраф — разбираем все стадии

Авто Mail назвал все последствия неуплаты штрафов за нарушения ПДД

Как вы знаете, штрафы за нарушение ПДД в России все еще можно оплатить со скидкой — правда, теперь это не 50%, как раньше, а всего 25%, но зато льготный период расширен с 20 до 30 дней.

Рекомендуем
Во дворе — не дома! ГИБДД взяла под контроль придомовые территории

Конечно, не за все нарушения можно «расплатиться» по сниженной цене, но все же перечень довольно велик: превышение до 60 км/ч, проезд на красный, непристегнутый ремень, телефон за рулем, движение без света, остановка/стоянка под знаком, неправильный проезд перекрестка, нарушение разметки, отсутствие ОСАГО и даже управление автомобилем без документов – если вы все же предоставили их позже.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

А что, если вообще «забить» на оплату штрафа – вдруг пронесет? Мы понимаем, что большинству наших читателей подобные вопросы даже не приходят в голову. Но для тех кто помоложе и/или любит «экспериментировать», наши коллеги из Авто Mail подготовили детальный сценарий – с указанием количества дней, прошедших с момента вынесения постановления:

Рекомендуем
Один из наиболее «популярных» штрафов хотят поднять в 10 раз
  • Первые 30 дней – действует скидка 25%;
  • С 31-го по 60-й день – необходимо оплатить полную сумму;
  • С 61-го по 70-й день – выносится постановление о принудительном взыскании, к сумме штрафа добавляется исполнительский сбор от 1 500 рублей;
  • После 70 дней: дело передается судебным приставам.

Приставы могут применить целый комплекс мер: удвоить штраф, арестовать на 15 суток или прописать обязательные работы до 50 часов, запретить выезд за границу (если задолженность более 50 000 рублей), заблокировать ваши банковские счета, принудительно списать с вашего счета сумму задолженности, запретить регистрировать ТС (не сможете продать машину) и передать информацию о вас в ГАИ. Так что «экспериментировать» не советуем.

  • «За рулем» можно читать и в MAX
Рекомендуем

РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ!

Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!

ГОЛОСОВАТЬ В ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ»

Источник:  Авто Mail
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Иннокентий Кишкурно
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 12
22.01.2026 
Фото:Depositphotos
Поделиться:
Оцените материал:
0