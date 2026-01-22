Что будет, если долго не платить штраф — разбираем все стадии

Авто Mail назвал все последствия неуплаты штрафов за нарушения ПДД

Как вы знаете, штрафы за нарушение ПДД в России все еще можно оплатить со скидкой — правда, теперь это не 50%, как раньше, а всего 25%, но зато льготный период расширен с 20 до 30 дней.

Конечно, не за все нарушения можно «расплатиться» по сниженной цене, но все же перечень довольно велик: превышение до 60 км/ч, проезд на красный, непристегнутый ремень, телефон за рулем, движение без света, остановка/стоянка под знаком, неправильный проезд перекрестка, нарушение разметки, отсутствие ОСАГО и даже управление автомобилем без документов – если вы все же предоставили их позже.

А что, если вообще «забить» на оплату штрафа – вдруг пронесет? Мы понимаем, что большинству наших читателей подобные вопросы даже не приходят в голову. Но для тех кто помоложе и/или любит «экспериментировать», наши коллеги из Авто Mail подготовили детальный сценарий – с указанием количества дней, прошедших с момента вынесения постановления:

Первые 30 дней – действует скидка 25%;

С 31-го по 60-й день – необходимо оплатить полную сумму;

С 61-го по 70-й день – выносится постановление о принудительном взыскании, к сумме штрафа добавляется исполнительский сбор от 1 500 рублей;

После 70 дней: дело передается судебным приставам.

Приставы могут применить целый комплекс мер: удвоить штраф, арестовать на 15 суток или прописать обязательные работы до 50 часов, запретить выезд за границу (если задолженность более 50 000 рублей), заблокировать ваши банковские счета, принудительно списать с вашего счета сумму задолженности, запретить регистрировать ТС (не сможете продать машину) и передать информацию о вас в ГАИ. Так что «экспериментировать» не советуем.

