В Россию вернулся надежный недорогой кроссовер Kia

В РФ возобновили продажи новых кроссоверов Kia Seltos по цене от 1,58 млн рублей

На рынке России продолжают появляться Kia Seltos, которые официально больше не поставляются, но доступны благодаря параллельному импорту.

Самую доступную версию от китайского завода уже можно заказать во Владивостоке по цене от 1 580 000 рублей. За эти деньги покупатель получает автомобиль в базовой комплектации: пластмассовый руль, тканевые сиденья, цифровая приборная панель, мультимедийный экран с сенсорным управлением, кнопка запуска, электронный ручник с функцией Auto Hold, камера заднего вида и парктроники, а также литые диски.

Во Владивостоке же предлагается и богаче оснащенный Seltos – с кожаным рулем и большим экраном. Такая комлектация обойдется в 1 650 000 рублей.

В других регионах страны цены различаются: в Красноярске кроссовер стоит 1 740 000 рублей, в Санкт-Петербурге – 1 775 000, в Оренбурге – почти 1 900 000, а в Тюмени и Москве цена достигает уже 2 000 000 и 2 083 000 рублей соответственно.

Всего в России можно найти свыше сотни таких машин, примерно половина – в наличии. Самые выгодные предложения на машины из наличия сейчас отмечаются в Бузулуке Оренбургской области и Ростове-на-Дону, где стоимость начинается от 2,3 и 2,42 млн рублей. Автомобили также есть в Казани, Набережных Челнах, Екатеринбурге, Воронеже и многих других российских городах.

Стоит отметить, что техническая начинка у всех китайских Kia Seltos одинаковая. Под капотом у них 1,5-литровый атмосферный мотор мощностью 115 л. с., сочетающийся с вариатором. Независимо от версии автомобиля привод у всех только передний.

Ранее «За рулем» рассказал, что РФ в возобновили продажи новых кроссоверов Skoda Karoq по цене от 1,7 млн рублей.

