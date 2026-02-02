Дизель, автомат, полный привод — недорогой и супернадежный пикап!

«За рулем» рассказал, как выбрать добротный пикап Mitsubishi L200 с пробегом

Рынок пикапов набирает небывалые обороты, и самые доступные новые машины в этом сегменте – это УАЗ Пикап и Sollers ST6.

Именно на второго «бюджетника» и решил сориентироваться эксперт «За рулем» Александр Виноградов, составляя список пикапов с вторичного рынка, способных соперничать с новой машиной по цене, свойствам и остатку ресурса. Один из напрашивающихся вариантов за 2,6-2,8 млн – это, конечно, Mitsubishi L200.

Не обманывайтесь, это не идеальный автомобиль: краска кузова довольно тонкая, да и антикор не повредит.

А материалы отделки салона не отличаются стойкостью: пластик царапается, обивка руля и сиденья после 100 тысяч км могут потребовать замены. И все же, если смотреть в очерченной ценовой группе...

Александр Виноградов, эксперт «За рулем»:

– Самым интересным и относительно свежим вариантом будет Mitsubishi L200 пятого поколения. По цене Соллерса можно найти дорестайлинговый экземпляр 2017-2018 годов выпуска.

Все машины на нашем рынке оснащались турбодизелем 4N15 объемом 2,4 литра в двух вариантах мощности (154 или 181 л.с.). В целом, это надежный агрегат. У ранних машин были проблемы с низким ресурсом цепи ГРМ, которая едва выхаживала 100 тысяч км. Но позже проблему решили.

Заправляя L200, не стоит экономить на топливе – пьезофорсунки и сажевый фильтр этого не терпят.

На рынке есть автомобили как с шестиступенчатой механикой, так и с пятиступенчатым автоматом V5AWF, более известным как Aisin TB-50LS. Агрегат живучий, если вовремя менять жидкость (каждые 60 тысяч км). Иначе можно угробить гидроблок и маслонасос.

Живучесть – это главное достоинство Mitsubishi L200. У него очень крепкая ходовая часть, которая даже при жесткой эксплуатации не требует внимания раньше 150 тысяч км. Да и то по мелочи.

Еще одной фирменной чертой L200 остается отличная система полного привода Super Select.

