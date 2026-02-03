#
МолнияВыиграй ЛадуЭлектромобильностьЖурнал на домРазборка неделиУтильсборСкидки на автоРейтингиАвтоподборШтрафыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Два китайских автобренда ответили на слухи об уходе с российского рынка
12 февраля
Два китайских автобренда ответили на слухи об уходе с российского рынка
Bestune и Dongfeng опровергли слухи о...
Skoda Rapid
12 февраля
Знакомая Шкода в хорошей комплектации снова продается в РФ
Новые Skoda Rapid 2022 года продаются в России...
Эти простых правила продлят жизнь двигателю вашего нового автомобиля
12 февраля
Эти простых правила продлят жизнь двигателю вашего нового автомобиля
АВТОВАЗ назвал три правила продления срока...

Популярный японский кроссовер можно купить на вторичке в состоянии нового. Но цена зашкаливает

В Самарской области продают «новый» 14-летний Toyota RAV4 за 2,5 миллиона

На одном из популярных автомобильных сайтов появилось необычное предложение из Самарской области. Речь идет о Toyota RAV4 третьего поколения 2012 года выпуска.

Рекомендуем
Немецкое качество: надежный дизельный пикап можно найти на вторичке за 2,8 млн рублей

Важное достоинство кроссовера – минимальный пробег. За 14 лет автомобиль проехал всего 20 893 км. В среднем это составляет менее 1500 км в год.

Владелец утверждает, что машина хранилась в теплом гараже, не участвовала в ДТП, и ее никогда не перекрашивали. По его словам, вариатор, часто вызывающий вопросы у покупателей подержанных авто, здесь практически новый – до выработки ресурса коробке еще далеко.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ
Toyota RAV4 третьего поколения 2012 года выпуска
Toyota RAV4 третьего поколения 2012 года выпуска

Комплектация автомобиля довольно скромная: тканевый салон, кондиционер, подогрев передних сидений и штатная магнитола. Под капотом – бензиновый двигатель объемом 2.0 литра (148 л.с.), привод – полный.

Продавец просит за не новый кроссовер 2 500 000 рублей. За сопоставимые деньги сегодня можно приобрести современный новый SUV, например, BAIC X55, GAC GS3, Omoda C5 FL или SWM G05 Pro.

Сегодня российские цены на новый Toyota RAV4 уже шестого поколения в кузове XA60 стартуют от 4,01 млн рублей.

Toyota RAV4 третьего поколения 2012 года выпуска
Рекомендуем

РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ!

Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!

ГОЛОСОВАТЬ В ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ»

Источник:  Avito Авто
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Алексеева Елена
Фото:auto.ru
Количество просмотров 5567
03.02.2026 
Фото:auto.ru
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Toyota RAV 4 (8)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Toyota RAV 4  2012
/ срок владения: более 5 лет
Достоинства:
Легендарная надежность, ничего не ломается !!! Невысокий расход топлива у 2.0 двигателя.
Недостатки:
Недостаточная трансформация, раскладка передних сидений.
Комментарий:
За 8 лет эксплуатации перегорела 1 из ламп освещения заднего номерного знака! ТО, замена шин, дворников, аккумулятора это всё что приходится выполнять.
+71