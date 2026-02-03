Популярный японский кроссовер можно купить на вторичке в состоянии нового. Но цена зашкаливает

В Самарской области продают «новый» 14-летний Toyota RAV4 за 2,5 миллиона

На одном из популярных автомобильных сайтов появилось необычное предложение из Самарской области. Речь идет о Toyota RAV4 третьего поколения 2012 года выпуска.

Важное достоинство кроссовера – минимальный пробег. За 14 лет автомобиль проехал всего 20 893 км. В среднем это составляет менее 1500 км в год.

Владелец утверждает, что машина хранилась в теплом гараже, не участвовала в ДТП, и ее никогда не перекрашивали. По его словам, вариатор, часто вызывающий вопросы у покупателей подержанных авто, здесь практически новый – до выработки ресурса коробке еще далеко.

Toyota RAV4 третьего поколения 2012 года выпуска

Комплектация автомобиля довольно скромная: тканевый салон, кондиционер, подогрев передних сидений и штатная магнитола. Под капотом – бензиновый двигатель объемом 2.0 литра (148 л.с.), привод – полный.

Продавец просит за не новый кроссовер 2 500 000 рублей. За сопоставимые деньги сегодня можно приобрести современный новый SUV, например, BAIC X55, GAC GS3, Omoda C5 FL или SWM G05 Pro.

Сегодня российские цены на новый Toyota RAV4 уже шестого поколения в кузове XA60 стартуют от 4,01 млн рублей.

