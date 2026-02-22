Названы причины шума шин и способы снизить его в салоне

Корнев: Шум в авто может возникать из-за неправильного давления в шинах

Шум в салоне автомобиля далеко не всегда связан напрямую с качеством покрышек.

Об этом заявил руководитель управления по работе с импортерами «Газпромбанк Автолизинг» Александр Корнев. Часто проблема кроется в плохой шумоизоляции арок, и сервисные центры в таких случаях советуют начать именно с ее улучшения.

Комментарий эксперта

Александр Корнев, руководитель управления по работе с импортерами «Газпромбанк Автолизинг»:

– Чаще всего речь идет о воздушном шуме. Его можно снизить локальной шумоизоляцией арок. Однако структурный шум, который передается через конструкцию автомобиля, требует уже комплексной шумоизоляции кузова.

Банальная ошибка с давлением в шинах тоже вносит свой вклад в общий гул. Перекачанные колеса становятся жестче и громче, а недостаточно накачанные, наоборот, начинают вибрировать. Тут правило простое: нужно четко следовать цифрам, которые рекомендует автопроизводитель – их обычно наносят на стикер в проеме водительской двери или на крышке бензобака.

Еще два классических виновника – это разбалансировка колес и неправильно выставленные углы развала-схождения. В этом случае вибрация идет прямо на кузов, а шины изнашиваются неравномерно и буквально вгрызаются в асфальт, что только усиливает шум.

Как выбрать более тихую резину

При покупке новых покрышек Корнев советует в первую очередь смотреть на маркировку уровня шума. На информационном стикере он показан пиктограммой со звуковыми волнами и цифровым значением в децибелах. Одна волна – модель тихая, три – уже довольно шумная. Разница даже в один децибел хорошо ощущается, а рост на 3 дБ субъективно воспринимается как удвоение громкости.

На комфорт влияет и тип шин. Самыми тихими считаются зимние фрикционные покрышки, или «липучки», из мягкой резины. Летняя резина обычно жестче и, соответственно, громче. А внедорожные модели и шипованные шины с усиленным каркасом – это вообще лидеры по шуму.

Рисунок протектора тоже играет роль: симметричный часто громче асимметричного, а направленный рисунок ламелей создает больше резонанса, чем ненаправленный. Зато высокий профиль колеса добавляет мягкости и снижает шум. Легкие шины, кстати, обычно тише и даже помогают немного экономить топливо.

Некоторые бренды используют специальные технологии для подавления шума, например внутреннее покрытие или особые резиновые смеси. Но эксперт подчеркивает: даже самая продвинутая шина не спасет, если в машине есть технические неисправности или ее неправильно эксплуатируют.

