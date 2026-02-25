110 л. с., классическая АКП: кроссовер с надежным мотором снова в РФ

#
25 февраля
Этот регистратор избавит от самой главной проблемы, да еще и снимает прекрасно
25 февраля
Чем грозит снег на номере автомобиля: ответ эксперта
На российский рынок через параллельный импорт выходит Skoda Kamiq – компактный кроссовер, который производят в Китае на заводе SAIC-Volkswagen. Интересно, что его начальная цена оказывается ниже, чем у многих популярных моделей местных брендов. К примеру, базовый Chery Tiggo 4 сегодня стоит от 2 млн рублей, а Haval Jolion нового модельного года – почти от двух миллионов. За Changan CS35 Plus дилеры и вовсе просят около 2,65 млн.

Skoda Kamiq
Skoda Kamiq

Самую привлекательную стоимость на новый «паркетник» предлагает компания из Иркутска: 1 706 000 рублей за машину под заказ. За эти деньги покупатель получит базовую версию с тканевым салоном и обычным кондиционером. Впрочем, список оборудования не так уж и скуден: мультифункциональный руль, голосовой ассистент, датчики давления в шинах и мультимедийка с 9-дюймовым экраном и поддержкой Hands-free.

Цены, конечно, сильно зависят от города. В Новосибирске тот же автомобиль в базе оценили уже в 1 871 000 рублей, а вариант подороже – в 1 895 000. За доплату в последнем появляется кожаная обивка сидений, бесключевой доступ с кнопкой старта и стильный глянцевый блок климат-контроля. В других российски городах цены еще выше.

Если ждать поставки не хочется, можно купить машину из наличия, но это ощутимо дороже. В Казани за уже пригнанный и растаможенный Kamiq просят минимум 2 699 000 рублей. Примерно за эти же деньги его готовы быстро доставить со склада в Брянске. В Набережных Челнах цена начинается от 2,75 млн. рублей.

Skoda Kamiq
Skoda Kamiq

Для тех, кто хочет выделиться, есть «оспортивленная» модификация Kamiq GT. Ее выдают иная решетка радиатора, другие бампера, особая светодиодная оптика и 17-дюймовые диски. Стоимость тоже варьируется: в Красноярске ее привезут за 2 199 000 рублей, в Иваново – примерно за 2,55 млн, в Подмосковье – за 2,68 млн.

Технически обе версии идентичны. Под капотом – знакомый 1,5-литровый атмосферный двигатель EA211 evo на 110 лошадиных сил, конструктивно схожий с мотором от Skoda Rapid. С ним работает шестиступенчатый автомат, а привод исключительно передний.

Ранее «За рулем» сообщал , что начались продажи новых машин российской сборки по цене от 550 тыс. рублей.

Источник:  Автоновости дня
Ушакова Ирина
Фото:Skoda
25.02.2026 
Фото:Skoda
Отзывы о Skoda Kamiq (1)

— Ужасный автомобиль, не советую.
Skoda Kamiq  2017
/ срок владения: до 6 месяцев
Достоинства:
трогается с места
Недостатки:
все остальное
Комментарий:
отвратительно внешне, внутри и по надежности.... в прочим, как все шкоды - выпердышы ВАГины
-43