110 л. с., классическая АКП: кроссовер с надежным мотором снова в РФ

Кроссовер Skoda Kamiq из Китая появился в России по цене от 1,7 млн рублей

На российский рынок через параллельный импорт выходит Skoda Kamiq – компактный кроссовер, который производят в Китае на заводе SAIC-Volkswagen. Интересно, что его начальная цена оказывается ниже, чем у многих популярных моделей местных брендов. К примеру, базовый Chery Tiggo 4 сегодня стоит от 2 млн рублей, а Haval Jolion нового модельного года – почти от двух миллионов. За Changan CS35 Plus дилеры и вовсе просят около 2,65 млн.

Skoda Kamiq

Самую привлекательную стоимость на новый «паркетник» предлагает компания из Иркутска: 1 706 000 рублей за машину под заказ. За эти деньги покупатель получит базовую версию с тканевым салоном и обычным кондиционером. Впрочем, список оборудования не так уж и скуден: мультифункциональный руль, голосовой ассистент, датчики давления в шинах и мультимедийка с 9-дюймовым экраном и поддержкой Hands-free.

Цены, конечно, сильно зависят от города. В Новосибирске тот же автомобиль в базе оценили уже в 1 871 000 рублей, а вариант подороже – в 1 895 000. За доплату в последнем появляется кожаная обивка сидений, бесключевой доступ с кнопкой старта и стильный глянцевый блок климат-контроля. В других российски городах цены еще выше.

Если ждать поставки не хочется, можно купить машину из наличия, но это ощутимо дороже. В Казани за уже пригнанный и растаможенный Kamiq просят минимум 2 699 000 рублей. Примерно за эти же деньги его готовы быстро доставить со склада в Брянске. В Набережных Челнах цена начинается от 2,75 млн. рублей.

Skoda Kamiq

Для тех, кто хочет выделиться, есть «оспортивленная» модификация Kamiq GT. Ее выдают иная решетка радиатора, другие бампера, особая светодиодная оптика и 17-дюймовые диски. Стоимость тоже варьируется: в Красноярске ее привезут за 2 199 000 рублей, в Иваново – примерно за 2,55 млн, в Подмосковье – за 2,68 млн.

Технически обе версии идентичны. Под капотом – знакомый 1,5-литровый атмосферный двигатель EA211 evo на 110 лошадиных сил, конструктивно схожий с мотором от Skoda Rapid. С ним работает шестиступенчатый автомат, а привод исключительно передний.

