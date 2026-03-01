АВТОВАЗ начал выпуск заднеприводных фургонов SKM
Выпуском фургонов SKM займется ВИС-АВТО,...
Как распознать замаскированное такси при покупке подержанного авто
20 марта
Как распознать замаскированное такси при покупке подержанного авто
Автокриминалист Шелков назвал три признака...
Форма багажника превосходна. Третий ряд при складывании образует ровный пол. Если не складывать, для поклажи остается около 300 л объема.
20 марта
Надежный рамный внедорожник от 1,8 млн рублей: какой ресурс?
Названы достоинства и недостатки большого...

Тындинца лишили BMW за дрифт с дымовыми шашками на гендер-пати

Дрифтер Диванов из Тынды лишился BMW из-за свадебных трюков с дымом

Неприятным образом закончился для уличного дрифтера из Тынды свадебный перфоманс, устроенный им для друга.

Рекомендуем
Электромобиль против авто с ДВС: проверка на выносливость и долговечность

Как стало известно в ходе рассмотрения уголовного дела, в октябре прошлого года Диванов М.М. на своем BMW 530i, лишенном госномеров, устроил дрифт на оживленном городском перекрестке. К задним колесам автомобиля были приторочены две дымовые шашки, которые в определенный активировал приятель стритрейсера – таким образом они поздравили друга, на свадьбе у которого проходило гендер-пати, и синий цвет дыма символизировал рождение мальчика.

Мировой судья, рассматривавшая дело по статье 267.1 УК РФ («Действия, угрожающие безопасной эксплуатации ТС»), отметила, что на перекрестке находилось множество машин, которые оказались заблокированы в результате маневров Диванова. Тот понимал, что может спровоцировать ДТП, но продолжал «представление» около 5 минут.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
Вынося приговор, судья учла смягчающие обстоятельства: признание вины, сотрудничество со следствием, привлечение к уголовной ответственности впервые, беременность супруги, благотворительная помощь участникам СВО. Диванов признан виновным – ему назначен штраф в 150 тысяч рублей, а BMW конфискован в пользу государства.

Рекомендуем

РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ!

Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!

Источник:  Пресс-служба судов Амурской области
Иннокентий Кишкурно
Фото:freepik / freepik
Отзывы о BMW 5-й серии

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

