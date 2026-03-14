Почему китайские бренды продолжат снимать с продажи автомобили в России?

Эксперт Гаврилов рассказал, с чем связан уход китайских моделей с рынка РФ

Автомобильный эксперт Денис Гаврилов прокомментировал ситуацию с уходом ряда китайских моделей с российского рынка в начале 2026 года. Напомним, за первые месяцы года российский рынок покинули кроссоверы Chery Tiggo 4, Bestune Т77, BAIC X35, BAIC X7 , GAC GS3 , Jetour X50 и X70.

По словам специалиста, происходящее – это ожидаемый и логичный этап развития китайских брендов в России. С 2022 года основными задачами для производителей было изучение реального спроса и потребностей аудитории, образовавшихся после ухода глобальных марок. Сейчас наступила фаза оптимизации модельных рядов.

« Было очевидно, что практически каждый из ведущих китайских брендов со временем будет пересматривать свой модельный ряд. <...> Сейчас логичный этап оптимизации. И эта оптимизация будет продолжаться, особенно у тех брендов, у которых довольно широкий модельный ряд», – заключил Денис Гаврилов.

Однако эксперт предупреждает, что такой пересмотр может иметь и обратную сторону – негативно сказываться на репутации марок в глазах потребителей.

В качестве примера чисто рыночной причины сокращения линейки Гаврилов привел седан Omoda S5. По его мнению, эта модель изначально не попала в запросы рынка и со временем стала проигрывать конкурентам, поэтому производитель закономерно сосредоточился на более востребованных кроссоверах.

