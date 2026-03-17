Кроссоверы известного в России бренда теперь могут управляться со смартфона

Автомобили Jetour получили сервисы телематики через приложение «Мой Jetour»

Китайский автопроизводитель Jetour объявил о запуске телематических сервисов для трех моделей, представленных на российском рынке. Как сообщили в компании 17 марта, функции удаленного доступа через мобильное приложение стали доступны владельцам кроссоверов Jetour Dashing, T2 и X70+ 2026 года выпуска.

Приложение «Мой Jetour»

Для моделей Dashing и X70+ предусмотрен базовый пакет телематики. С его помощью водитель может в режиме реального времени отслеживать местоположение автомобиля на карте, прокладывать к нему маршруты, а также получать данные о запасе топлива, уровне заряда аккумулятора, давлении в шинах и других системах.

Приложение позволяет удаленно проверять, закрыты ли двери, окна и люк, а также управлять функциями: запускать двигатель, открывать замки, включать подогрев руля и сидений или активировать климат-контроль для прогрева или охлаждения салона.

Владельцы Jetour T2 получат расширенные возможности. Помимо стандартного набора функций, их мультимедийная система получит доступ к стриминговым сервисам (VK Видео, VK Музыка), навигации на базе «Яндекс Карт», а также к интернету и соцсетям, включая Дзен.

Все автомобили оснащаются телематическим устройством прямо на заводе. В нем используется встроенная SIM-карта оператора МТС. Бесплатный объем трафика будет ограничен в зависимости от модели.

