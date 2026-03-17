Geely Galaxy Starshine 7
17 марта
Представлен новый Geely: полный привод, расход 2 л на 100 км, доступная цена
Компания Geely презентовала в Китае новый...
Автобренд Jetta раскрыл планы на российский рынок
17 марта
Автобренд Jetta раскрыл планы на российский рынок
Китайская марка Jetta официально опровергла...
Роспатент зарегистрировал название одной из самых популярных моделей Тойота
17 марта
Роспатент зарегистрировал название одной из самых популярных моделей Тойота
Toyota Motor на 10 лет стала правообладателем...

Кроссоверы известного в России бренда теперь могут управляться со смартфона

Автомобили Jetour получили сервисы телематики через приложение «Мой Jetour»

Китайский автопроизводитель Jetour  объявил о запуске телематических сервисов для трех моделей, представленных на российском рынке. Как сообщили в компании 17 марта, функции удаленного доступа через мобильное приложение стали доступны владельцам кроссоверов Jetour Dashing, T2 и X70+ 2026 года выпуска.

Приложение «Мой Jetour»

Большой китайский кроссовер (а по сути шведский): как едет? Сколько стоит?

Для моделей Dashing и X70+ предусмотрен базовый пакет телематики. С его помощью водитель может в режиме реального времени отслеживать местоположение автомобиля на карте, прокладывать к нему маршруты, а также получать данные о запасе топлива, уровне заряда аккумулятора, давлении в шинах и других системах.

Приложение позволяет удаленно проверять, закрыты ли двери, окна и люк, а также управлять функциями: запускать двигатель, открывать замки, включать подогрев руля и сидений или активировать климат-контроль для прогрева или охлаждения салона.

Владельцы Jetour T2 получат расширенные возможности. Помимо стандартного набора функций, их мультимедийная система получит доступ к стриминговым сервисам (VK Видео, VK Музыка), навигации на базе «Яндекс Карт», а также к интернету и соцсетям, включая Дзен.

Оцинкованный кузов, 245 л.с., классический автомат — среднеразмерный кроссовер по адекватной цене

Все автомобили оснащаются телематическим устройством прямо на заводе. В нем используется встроенная SIM-карта оператора МТС. Бесплатный объем трафика будет ограничен в зависимости от модели.

Ранее «За рулем» сообщал , что в России возобновили продажи кроссоверов Hyundai Santa Fe по цене от 3,86 млн рублей.

Источник:  пресс-служба Jetour
Ушакова Ирина
Фото:Виталий Невар/ТАСС
17.03.2026 
