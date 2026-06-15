Европейский автопром неожиданно рванул вверх в РФ

Целиков: продажи евробрендов выросли вдвое, но почти 60% машин собрано в Китае

За первые пять месяцев 2026 года россияне купили 26,7 тыс. новых легковых автомобилей «классических» европейских марок. Это в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Доля авто Старого Света на нашем рынке сейчас составляет чуть более 5%, такие данные приводит генеральный директор «Автостата» Сергей Целиков.

Лидером стал Volkswagen: рост впечатляет – плюс 266%, до 5659 машин. Еще активнее раскупают Audi: прибавка достигла 463%, а объем – 4569 штук.

Почти в полтора раза чаще стали выбирать Skoda (2932 авто). BMW поднялся на 51% (6451 проданный автомобиль), а Mercedes-Benz – на 57% (4130).

Среди премиума выделяется Volvo: продажи удвоились до 341 машины. Подтянулись и люксовые бренды: Rolls-Royce разошелся тиражом 96 штук (+12%), Lamborghini – 90 (+73%), Bentley – 82 (+73%), Ferrari – 26 (-24%), а Aston Martin – 8 (+33%).

Также отмечены Lotus (10), Maserati (3) и даже по единичному экземпляру Cupra, McLaren и Smart.

С французами вышло иначе. Citroen потерял треть продаж (реализовано 52 штуки), Peugeot рухнул на 88% (16 авто), а MG – на 83% (26). Зато Renault, которого почти не было в прошлом году, показал десятикратный взлет: с 2 до 22 машин. Компанию ему составили Opel (5 штук, +400%) и Fiat (5, +25%). А вот Alfa Romeo (4, – 50%), Jaguar (3, – 75%) и Land Rover (1204, +29%) остались в серьезном минусе или слабом плюсе.

Автор статистики шутит: чтобы удивить соседей по парковке, сегодня проще заказать Renault, Peugeot, Citroen или Opel, чем Lamborghini. Правда, «чистокровных» европейцев в России почти не осталось. Почти 60% из проданных 26,7 тысячи машин собраны на заводах в Китае. Исключение – разве что Belgee, но это уже история про братскую Белоруссию.

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