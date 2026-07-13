Названы машины, которые реально проезжают больше 400 000 км

Эксперты iSeeCars составили рейтинг авто, преодолевающих 400 тыс. км без поломок

Автомобили Toyota снова доказали, что статус «неубиваемых» – это не маркетинг. По данным аналитиков портала iSeeCars, именно у этого японского бренда больше всего шансов преодолеть барьер в 400 000 километров без капитальных вложений в ремонт.

Специалисты посчитали: целых 17,8% машин Toyota способны беспроблемно добраться до отметки в 250 тысяч миль. Иначе говоря, почти каждый пятый автомобиль концерна переживет большинство конкурентов.

Следом идут «родственники» – Lexus, чей показатель составил 12,8%. Правда, он тоже под крылом Toyota, но уже в премиум-сегменте. Замкнула тройку лидеров Honda с 10,8%. А вот средняя планка по рынку куда скромнее – всего 4,8%.

Дальше любопытные нюансы: премиальное подразделение Honda – Acura – выбивает 7,2%, что почти вдвое лучше рыночной нормы. Сразу за ней в первой пятерке внезапно оказался американский GMC с 4,6%. Вообще, вторая половина десятки – это засилье брендов из США.

Tesla делит шестую строчку с тем же показателем в 4,6%. Следом плотной группой идут Chevrolet (4,5%), Cadillac (4,5%) и Mazda (3,6%), а замыкает десятку Ram (3,5%).

Если копнуть глубже и посмотреть на второй десяток, картина пестрая. Lincoln (3,4%) соседствует с Ford (3,1%), Dodge (2,5%) и Nissan (2,4%). Subaru и Volvo выдают 2,3% и 2,2% соответственно. Infiniti и Mercedes-Benz сильно отстали (2,1% и 1,7%). Аутсайдерами стали Jeep, Mitsubishi и – в самом низу – Kia с Hyundai (0,6%) и почти нулевой Chrysler (0,5%).

Самое примечательное, что только четыре марки превзошли среднеотраслевые 4,8% – это Toyota, Lexus, Honda и Acura. То есть вся первая четверка – сплошь японский автопром.

Среди европейцев лучшие показатели у Volvo, хотя они все равно далеки от лидеров. А вот у Jaguar, MINI и Maserati шанс доехать до 400 000 км без серьезных неисправностей фактически отсутствует.

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