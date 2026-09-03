Названы автомобили с самым дорогим и самым дешевым полисом ОСАГО в России

В июле самый дорогой полис ОСАГО был у Hongqi H5, самый дешевый — у ЛуАЗ 969

ОСАГО на разные машины может стоить по-разному, иногда очень заметно. Специалисты финансового маркетплейса «Сравни» изучили данные за июль 2026 года.

Верхняя граница средней цены – 13,7 тыс. рублей у китайского седана Hongqi H5, нижняя – 2324 рубля у советского ЛуАЗ 969. Получается, владельцы этих моделей платят за полис с разницей почти в шесть раз.

Чем объясняется такой разрыв? Hongqi H5 – премиальная модель, к тому же ее часто берут для работы в такси и корпоративных автопарках. Для юрлиц и такси действуют другие базовые ставки, а коэффициент возраста и стажа (КВС) рассчитывается иначе. Все это заметно поднимает итоговую цену страховки.

Следом за Hongqi H5 в дорогом топе расположились Mercedes-Benz AMG GT (13,3 тыс. руб.), BMW 4-й серии (12,7 тыс. руб.) и Toyota Carina ED (12,4 тыс. руб.).

Замыкает первую пятерку Volkswagen Lavida со средним чеком 12,2 тыс. руб.

Сразу за ними идут Honda Torneo (12 тыс.), Nissan Skyline (11,8 тыс.), Audi Q2L (11,8 тыс.), Honda CR-Z (11,8 тыс.) и FAW Bestune B70 (11,8 тыс.).

Самые доступные полисы в основном достаются отечественным моделям. После ЛуАЗ 969 в списке – СЕАЗ 1111 Ока (2508 руб.), ВАЗ 1111 Ока (2651 руб.) и ВАЗ 1111 (2667 руб.). Дальше идут УАЗ 3303 – 3528 руб., ЗАЗ 968 – 3550 руб., ЗАЗ 1102 – 3916 руб., УАЗ 3151 – 4064 руб., УАЗ 469 – 4127 руб. и ГАЗ 69 – 4170 руб. Причины низких цен эксперты видят в географии поездок: такие авто чаще используют за пределами крупных городов, где ниже коэффициент территории (КТ). Вдобавок у их владельцев обычно небольшие КБМ и КВС.

Еще аналитики подсчитали, на какие марки в июле оформляли ОСАГО чаще всего. Лидер – ВАЗ: почти 18% всех застрахованных автомобилей. На втором месте Toyota с 11%, затем Kia и Hyundai – по 7%, Nissan – 5%. В десятку также вошли Volkswagen, Renault, Chevrolet, Ford и Mitsubishi.

О том, почему новый автомобиль за 500 тысяч рублей в России ждать не стоит, «За рулем» уже объяснял.

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