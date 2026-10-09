В Россию привезли новые Subaru Outback: называем цены

Subaru Outback нового поколения вышел в продажу в РФ по цене от 9,7 млн рублей

На российском рынке открылись продажи Subaru Outback нового поколения. Покупателям предложили две версии – Premium и Touring. Про цену все понятно без лишних слов: удовольствие дорогое.

Топовой считается модификация Touring – набор оборудования у нее заметно богаче. Из приятных деталей: панорамная крыша, обогрев заднего ряда и вентиляция передних кресел. Досталась этой версии и система кругового обзора, а заодно аудиокомплекс премиум-класса.

Кузов можно заказать в одном из девяти оттенков, салон – в трех вариантах отделки. Спереди появилась новая радиаторная решетка. Оптика, между прочим, разделена на три уровня: светодиодные дневные ходовые огни, основные фары и противотуманные фонари.

Внутри тоже перемены. Два экрана перевели на более производительный процессор, а климат-контроль снова управляется привычными физическими кнопками – по сути, шаг назад к удобству.

Subaru Outcack

Технических альтернатив для нашей страны не предусмотрено. Под капотом – только 2,5-литровый силовой агрегат мощностью 187 лошадиных сил, который трудится в паре с вариативной трансмиссией Lineartronic.

Subaru Outcack

«За рулем» уже рассказывал, что BMW нарастит долю стандартизированных деталей.

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