Рейтинг автоновостей с 22 по 28 марта

Что больше всего интересовало посетителей ZR.RU с 22 по 28 марта? Что волновало, вызывало споры, радовало или, наоборот, огорчало? Более чем наглядные ответы на эти вопросы — в десятке наиболее популярных новостей за неделю. Этот, в каком-то смысле, «хит-парад» мы собрали исходя из сухих цифр статистики: наш Top-10 составлен на основе количества посещений по состоянию на вечер 28 марта.

1. Летом на «Иж-Авто» стартует полномасштабное производство Kia Sorento.Планируемый выпуск первых товарных автомобилей KIA Sorento, собранных по схеме CKD, намечен на конец июня 2008 года. В настоящее время на автозаводе ведется подготовка к полномасштабному производству модели. Конвейер участка цеха сборки Kia будет удлинен в два раза. В появившейся части будет производиться сборка салона, устанавливаться сидения, панели приборов, а также вклеиваться стекла. Далее сборка Sorento будет продолжаться по уже отработанному циклу. Мощность технологических комплексов под полномасштабное производство KIA Sorento составит 10 тысяч автомобилей в год при двусменном режиме работы. Общий объем инвестиций в реализацию проекта составит 13 млн. долларов. (24.03.08)

2. Стоящий на вооружении американской армии Hummer первого поколения ждет обновление.Легендарный Hummer, больше известный в войсках как M998 HMMWV (высокомобильное многоцелевое колесное транспортное средство), «служит» в армии США уже более 20 лет. В этом году американское командование решило, что скоро автомобилю полагается дембель, а ему на смену пришла пора готовить нового «бойца». Ожидается, что новый вездеход поступит в U.S. Army как минимум в десяти модификациях. (26.03.08)

3. С 25 марта ГИБДД Москвы начала проведение операции по проверке тонированных стекол.Выявить и пресечь нарушения требований ГОСТа к тонировке стекол — цель спецоперации, начатой сотрудниками ГИБДД города Москвы. В ходе инспектирования будут проверяться и диагностические карты транспортных средств, ранее прошедших государственный технический осмотр, которые должны выдаваться вместе с талоном техосмотра. Автотранспорт, его водителей и пассажиров проверят по базам данных розыска и регистрации. (26.03.08)

4. С 27 марта в Москве начнется традиционный для слякотных сезонов месячник «Чистое колесо».Заместитель начальника Объединения административно-технических инспекций г. Москвы (ОАТИ) Алексей Дронов объвил о месячнике «Чистое колесо». Чиновник отметил, что акция продлится до конца апреля. «Особое внимание мы уделим состоянию автомобилей, пунктов мойки колес, содержанию в чистоте строительных площадок», — сказал А. Дронов. (22.03.08)

5. Поправки, принятые Госдумой в закон об ОСАГО в конце прошлого года, объявили поспешными и нуждающимися в корректировках.Депутат Александр Коваль предложил сдвинуть на 1 января 2009 г. срок введения системы прямого урегулирования убытков по ОСАГО. Соответствующий законопроект он внес на рассмотрение Госдумы. Мотивировка вполне прозрачна — «страховщики не готовы». Чем предложенные поправки обернутся для автомобилистов, тоже, в общем, понятно — ведь предлагается закрепить за страховщиками право оплачивать ремонт автомобилей, пострадавших в ДТП, лишь частично. (23.03.08)

6. Президент Украины Виктор Ющенко подарил самому высокому человеку в мире персонально сконструированный «Шевроле».24 марта украинец Леонид Стадник, официально зарегистрированный как самый высокий человек на Земле, получил в подарок от президента Виктора Ющенко специально адаптированный под рост «человека-гиганта» автомобиль марки «Шевроле».Под размеры Стадника был адаптирован салон автомобиля и сиденье пассажира. Вручение ключей от автомобиля прошло во дворе Секретариата президента Украины. Виктор Ющенко лично сел за руль и проехал вместе с Леонидом Стадником по площади. (25.03.08)

7. На автосалоне в Нью-Йорке немецкий концерн BMW представил концепт CS, который станет основой для будущей флагманской модели BMW класса Gran Turismo.Первые автомобили, построенные на базе концепта CS, должны появиться у официальных дилеров марки только в 2011 году и окажутся на ступень выше машин 7-ой серии. Модель должна составить конкуренцию таким четырехдверным спорткупе, как Porsche Panamera, Aston Martin Rapide, Audi A7 и Mercedes-Benz CLS. (24.03.08)

8. В Великобритании предложена на рассмотрение правительства жесткая ограничительная реформа, касающаяся быстроходных мотоциклов.Стивен Плауден, глава влиятельной на Туманном Альбионе организации Slower Speeds Initiative усмотрел серьезную угрозу безопасности в мощных быстроходных мотоциклах. Решение проблемы — запретить байки с объемом двигателя свыше 600 куб.см. Законопроект может поставить крест на эксплуатации не только литровых спортбайков, но и в частности гипербайков, спорт-туреров, больших классиков, туристических эндуро и круизеров. (24.03.08)

9. BMW Group Russia объявляет цену на модельный ряд BMW X6.На российском рынке будут представлены комплектации BMW X6 с тремя вариантами двигателей: топ модель BMW X6 xDrive50i с бензиновым V8 с битурбированным двигателем (407 л.с.) будет стоить от 3 164 400 рублей, а BMW X6 xDrive30d с рядным шестицилиндровым дизелем с турбонагнетателем (235 л.с.) — 2 606 400 рублей. Стоимость BMW X6 xDrive35i с бензиновым битурбированным V6 (306 л.с.) составит от 2 516 400 рублей. (27.03.08)

10. МВД России в ходе профилактических мероприятий обнаружило на федеральных трассах участки, представляющие немалую опасность.Таких особо аварийных мест, где часто происходят различного рода дорожно-транспортные происшествия, оказалось 3,5 тысячи. Правда, как сообщил министр внутренних дел России Рашид Нургалиев, «более чем на 2 тыс. таких участков сейчас принимаются меры по снижению их опасности». В чем именно выражается «снижение», министр не пояснил. (26.03.08)

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