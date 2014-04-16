Владельцам Datsun придется сжиться с именем on-DO

«Это провал!», «Так „накосячить“ с названием — надо постараться…», «Переименуйте машину! В России не потерпят такого оскорбления водителей…» — эти комментарии оставили посетители российского промо-сайта Datsun, не оценившие полета творческой фантазии людей, занимавшихся неймингом первой модели возрожденной марки. Мы попытались разобраться в причинах, побудивших маркетологов Nissan сочинить для новичка такое название.

Datsun on-DO
Datsun on-DO

Datsun > on-DO

uploads-2014-04-20140404_datsun_on_do_ext43

uploads-2014-04-20140404_datsun_on_do_ext43

Примерно такая же реакция последовала и от читателей сайта «За рулем»: 49% участников нашего опроса сказали, что название им не нравится, еще 26% полагают, что оно неплохое, но не для российского рынка, и только 4% одобрили имя новинки. Судя по комментариям, владельцев автомобилей Datsun on-DO ждет та же судьба, что и затюканного хиляка-очкарика в младших классах — обидные прозвища и издевательские шуточки.

Признаться, нас в редакции выбор имени удивил не меньше, ведь мы помним, что PR марки Datsun не только в России, но и во всем мире возглавляет наша соотечественница Татьяна Натарова, работавшая до этого PR-директором Nissan в России. Уж она-то, казалось, могла бы объяснить, что предлагать машину с таким именем в России нельзя из-за неловких созвучий, и концерну следует сделать то, что делает каждый автопроизводитель, — приспосабливать имя модели к местным особенностям. Ведь именно так появился Mitsubishi Montero на рынке испаноязычных стран и Америки — привычное нам имя Pajero по-испански произносится как «пахеро» и ничего хорошего не означает. Примерно так же выкрутились пиарщики марок SsangYong и Doshirak, изменившие транскрипцию названий своих продуктов для благозвучия.

Мы задали вопрос о причинах, побудивших российских менеджеров Nissan согласиться с именем on-DO, и поинтересовались, не намерены ли они «перекрестить младенца»?

Ответ из российского Nissan пришел быстро и был весьма лаконичен: «У нас нет планов менять название модели, мы уверены, что оно отражает ее многонациональное наследие. Как мы уже говорили, „DO“ — это понятие, прочно ассоциирующееся с японской духовной философией, в переводе означает „путь“ — характерный, последовательный и методичный принцип исполнения дела. „Datsun on-DO“ отражает ключевое стремление бренда открыть широкий доступ к индивидуальной свободе перемещений для  всех».

Так что, похоже, будущим владельцам Datsun в России так и придется ездить на on-DO. Особо нервные могут отлепить шильдик с кормы машины или переключить собеседников на беседу о японской философии.
Фото: Nissan
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