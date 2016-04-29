«За рулем» проверил автоматическое торможение на Ford Focus (ВИДЕО)

Испытатели «За рулем» провели на Дмитровском полигоне тест Active City Stop — системы автоматического торможения модели Ford Focus. Результаты этого теста будут опубликованы в одном из ближайших номеров журнала, а пока предлагаем удостовериться в работоспособности системы в коротком видеоролике.

Напомним, в третьем поколении Ford Focus, продажи которого в России стартовали в 2011 году, эволюция модели продолжилась. Не все из решений пересекли границы нашей страны, но в списке опций тем не менее оказались Active City Stop, Active Park Assist и Sync. Именно эти некогда премиальные функции, представленные нынче в этом автомобиле С-класса, стали доступнее для россиян с 1 июля. Каким образом? Вместо былых четырех комплектаций Focus мы имеем дело уже с тремя: Ambiente, Sync Edition и Titanium. В средней из них, как видно из названия, клиент получает мультимедийную систему в подарок, а в топовой к ней бесплатно прибавляются система предотвращения наезда и парковочный ассистент. Если быть точными, то на сумму их стоимости увеличена скидка от производителя.

Проверяем в деле работоспособность одной из функций — автоматического торможения Active City Stop.

P.S. Ни один сотрудник журнала во время теста не пострадал.