Видеоанонс большого теста: Porsche Macan S и BMW X4 против Audi SQ5 и Range Rover Evoque

В этом году в нашей стране появилось сразу два премиальных новичка — Porsche Macan и BMW X4. Мы решили противопоставить их уже зарекомендовавшим себя конкурентам — Audi Q5 и Range Rover Evoque. Отчетный материал с результатами теста появится в номере 12/2014 журнала «За рулем», а пока предлагаем ознакомиться с видео о предстоящей публикации.

Porsche Macan
Porsche Macan

Porsche > Macan

Land Rover Range Rover Evoque
Land Rover Range Rover Evoque

Land Rover > Range Rover Evoque

BMW X4
BMW X4

BMW > X4

Audi Q5
Audi Q5

Audi > Q5

Фото: «За рулем»
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