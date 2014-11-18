Видеоанонс большого теста: Porsche Macan S и BMW X4 против Audi SQ5 и Range Rover Evoque
В этом году в нашей стране появилось сразу два премиальных новичка — Porsche Macan и BMW X4. Мы решили противопоставить их уже зарекомендовавшим себя конкурентам — Audi Q5 и Range Rover Evoque. Отчетный материал с результатами теста появится в номере 12/2014 журнала «За рулем», а пока предлагаем ознакомиться с видео о предстоящей публикации.
Фото: «За рулем»
Подпишитесь на автоновости на нашем канале в Яндекс Дзен
Ошибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
Читать комментарии