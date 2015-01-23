Видеообзор Opel Insignia Country Tourer: универсал не для всех

Универсалы повышенной проходимости — весьма специфичные автомобили, которые приходятся по вкусу лишь истинным ценителям. Тем не менее все производители один за другим предлагают внедорожные версии своих универсалов и хэтчбеков. Opel Insignia Country Tourer с клиренсом 175 мм — машина не самая дешевая, но довольно интересная. За что же предлагается платить потребителю? В этом мы и решили разобраться.

Пастушенко Максим Специалист

PS: За время подготовки материала компания Opel повысила отпускные цены на свою продукцию. Отныне базовый прайс на Insignia Country Tourer стартует с отметки 2 121 000 руб.

Фото: «За рулем»

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