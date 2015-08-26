Видеообзор нового Subaru Outback: на все случаи жизни

Автомобили Subaru перестают быть выбором только лишь ценителей марки. Получив выразительную современную внешность и нескучные интерьеры, они, к счастью, остались настоящими Subaru. Новый Outback — яркое тому подтверждение. В этом нам удалось убедиться в ходе теста долгожданной для многих новинки.

Subaru Outback
Subaru Outback

Subaru > Outback

Фото: «За рулем»
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