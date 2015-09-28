Эксклюзивное видео: первый обзор седана Dongfeng A30

Китайская марка Dongfeng продолжает удивлять количеством анонсируемых моделей для российского рынка. Вслед за ожидаемым кроссовером AX7 нам удалось первыми познакомиться с новым седаном A30, который станет дополнением модельной линейки DFM в России. Правда, пока что речь пойдет о машине, предназначенной для китайского рынка. У нас будут продаваться A30 с другими моторами, коробками передач и оснащением. Какими они будут, выясним ближе к началу продаж. А пока — первое знакомство.

Dongfeng A30
Dongfeng A30

DongFeng > A30

Фото: «За рулем»
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